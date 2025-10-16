Completati a Gavirate i lavori alla pista d’atletica: il ringraziamento dell’Atletica Gavirate
L’intervento, finanziato dal Comune, ha ripristinato le condizioni ottimali della pista di atletica al centro sportivo Anessi, garantendo sicurezza e continuità alle attività
Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria della pista di atletica del centro sportivo Vittore Anessi di Gavirate. L’intervento, finanziato e coordinato dall’amministrazione comunale, ha permesso di ripristinare le condizioni ottimali dell’impianto, garantendo sicurezza e funzionalità per gli atleti e per tutta la comunità sportiva.
Soddisfazione da parte dell’Atletica Gavirate, che ha ringraziato il Comune per l’attenzione e la collaborazione: «Le opere eseguite erano necessarie per una pista che rappresenta il cuore delle nostre attività. I lavori hanno permesso di migliorare le condizioni dell’impianto, consentendo ai nostri atleti di allenarsi al meglio. L’amministrazione ha dimostrato sensibilità e vicinanza concreta allo sport».
A sottolineare l’importanza dell’intervento è anche il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Roberto Zocchi: «Questa è solo la prima di una serie di opere a favore dello sport gaviratese. Conclusa la fase iniziale, ora siamo pronti con nuove cantierizzazioni. Gavirate è sempre più Città dello Sport».
