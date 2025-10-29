Con “Love, Tears & Joy” si chiude la rassegna Parola di Donna: appuntamento venerdì 31 ottobre
Al Salone Estense di Varese “Love, Tears & Joy – Musica dal pianeta Terra e dialoghi con un alieno”, di e con Cristina Barzi, insieme a Emiliano Candida, Enrico Salvato e Dino Scandale
Si conclude venerdì 31 ottobre alle ore 20 al Salone Estense di Varese la sesta edizione della rassegna Parola di Donna, con “Love, Tears & Joy – Musica dal pianeta Terra e dialoghi con un alieno”, di e con Cristina Barzi, insieme a Emiliano Candida, Enrico Salvato e Dino Scandale.
Uno spettacolo musicale e teatrale che attraversa le emozioni più profonde della vita attraverso grandi voci femminili della musica. Un alieno chiede a una cantante di raccontargli cosa significa essere umani e cosa accade sul pianeta Terra: la risposta arriva attraverso un viaggio intenso fra suoni, parole e suggestioni.
Sul palco, Cristina Barzi – accompagnata da Enrico Salvato al pianoforte, Emiliano Candida alla chitarra e Dino Scandale alle percussioni e kora – propone un repertorio vibrante che spazia tra swing, pop, world music e brani originali, trasformando ogni nota in un racconto profondo e toccante.
Per celebrare la chiusura della rassegna e la serata di Halloween, il pubblico è invitato a un brindisi conclusivo nel Salone Estense, momento conviviale per festeggiare insieme la cultura, la musica e la bellezza della condivisione.
Venerdì 31 ottobre – ore 20 Salone Estense, Via Sacco – Varese
Biglietti: €15 intero / €12 ridotto
https://www.mailticket.it/evento/48919/love-tears-and-joy
Info e prenotazioni: paroladidonnavarese@gmail.com – 338 203 9505 (dalle 16:00)
