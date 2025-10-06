“Consumatori illuminati” e sostenibilità energetica: un incontro a Materia
Giovedì 9 ottobre a Materia Spazio Libero di Castronno si parlerà di risparmio, sostenibilità e scelte quotidiane per costruire un futuro più equo e rispettoso dell’ambiente
Giovedì 9 ottobre alle ore 10.00, lo spazio Materia Spazio Libero di via Confalonieri 5 a Castronno ospiterà un incontro pubblico promosso dal progetto “Consumatori Illuminati”, nato per accompagnare i cittadini verso uno stile di vita più sostenibile e consapevole nei consumi energetici.
L’iniziativa è promossa a livello nazionale da Federconsumatori, Adusbef e Next, con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’evento locale è organizzato da Federconsumatori Lombardia/Varese, in collaborazione con Spi Cgil.
Energia, ambiente e scelte quotidiane
In un contesto in cui i costi dell’energia sono cresciuti in modo significativo e il mercato tutelato sta per concludersi, il progetto si propone di fornire ai cittadini strumenti concreti per affrontare le nuove sfide. L’obiettivo è aiutare le persone a compiere scelte più informate e responsabili, sia dal punto di vista economico che ambientale.
Durante l’incontro si affronteranno temi legati all’efficienza energetica nelle abitazioni, con indicazioni pratiche su come migliorarla. Verranno illustrate le opportunità offerte dagli incentivi fiscali per la riqualificazione degli edifici e saranno fornite strategie utili per ridurre i consumi e abbattere gli sprechi. Si parlerà anche di tutela dell’ambiente e di comportamenti sostenibili, con un approfondimento sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, considerate una concreta opportunità per risparmiare e condividere energia pulita all’interno della propria comunità.
Un’occasione per confrontarsi e scegliere insieme
«“Consumatori Illuminati” non è solo un progetto: è l’inizio di un percorso condiviso verso un futuro più equo, sostenibile e rispettoso dell’ambiente» – spiegano i promotori dell’iniziativa. L’evento di Castronno sarà un momento di confronto aperto alla cittadinanza, in cui sarà possibile informarsi, porre domande e ottenere risposte concrete per migliorare le proprie scelte quotidiane in tema di energia e sostenibilità.
L’ingresso è libero e rivolto a tutti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.