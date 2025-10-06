“Consumatori illuminati” e sostenibilità energetica: un incontro a Materia

Giovedì 9 ottobre alle ore 10.00, lo spazio Materia Spazio Libero di via Confalonieri 5 a Castronno ospiterà un incontro pubblico promosso dal progetto “Consumatori Illuminati”, nato per accompagnare i cittadini verso uno stile di vita più sostenibile e consapevole nei consumi energetici.

L’iniziativa è promossa a livello nazionale da Federconsumatori, Adusbef e Next, con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’evento locale è organizzato da Federconsumatori Lombardia/Varese, in collaborazione con Spi Cgil.

Energia, ambiente e scelte quotidiane

In un contesto in cui i costi dell’energia sono cresciuti in modo significativo e il mercato tutelato sta per concludersi, il progetto si propone di fornire ai cittadini strumenti concreti per affrontare le nuove sfide. L’obiettivo è aiutare le persone a compiere scelte più informate e responsabili, sia dal punto di vista economico che ambientale.

Durante l’incontro si affronteranno temi legati all’efficienza energetica nelle abitazioni, con indicazioni pratiche su come migliorarla. Verranno illustrate le opportunità offerte dagli incentivi fiscali per la riqualificazione degli edifici e saranno fornite strategie utili per ridurre i consumi e abbattere gli sprechi. Si parlerà anche di tutela dell’ambiente e di comportamenti sostenibili, con un approfondimento sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, considerate una concreta opportunità per risparmiare e condividere energia pulita all’interno della propria comunità.

Un’occasione per confrontarsi e scegliere insieme

«“Consumatori Illuminati” non è solo un progetto: è l’inizio di un percorso condiviso verso un futuro più equo, sostenibile e rispettoso dell’ambiente» – spiegano i promotori dell’iniziativa. L’evento di Castronno sarà un momento di confronto aperto alla cittadinanza, in cui sarà possibile informarsi, porre domande e ottenere risposte concrete per migliorare le proprie scelte quotidiane in tema di energia e sostenibilità.

L’ingresso è libero e rivolto a tutti.