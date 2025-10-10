Corso di informatica base: scoprire il digitale con Varese Corsi

Un corso pratico e accessibile per avvicinarsi al mondo dell’informatica e imparare a usare con sicurezza PC, tablet e smartphone è in arrivo con Varese Corsi.

Da martedì 14 ottobre, dalle 10:00 alle 11:00 prenderà il via “Informatica Base“,un corso di otto lezioni per acquisire maggiore autonomia digitale, esplorare le potenzialità della tecnologia e sentirsi più connessi al mondo che ci circonda.

Ideale per chi parte da zero, il percorso guiderà passo dopo passo alla scoperta delle principali funzioni digitali utili nella vita di tutti i giorni: navigare in internet, comunicare con email e app di messaggistica, gestire file e documenti, utilizzare servizi online come SPID e home banking in modo semplice e sicuro.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.