Cos’è il teatro sociale? Ne parliamo a “La Materia del Giorno” con l’attrice e formatrice Michela Prando
Giovedì 2 ottobre alle 16 l'ospite della trasmissione "La Materia del giorno" sarà l'attrice, formatrice e regista, Michela Prando che ci racconterà del suo lavoro nell'ambito del teatro sociale e del teatro salute
Domani, giovedì 2 ottobre, l’ospite della trasmissione “La Materia del giorno” sarà Michela Prando, attrice, formatrice e regista, che ci racconterà del suo lavoro nell’ambito del teatro sociale. Michela Prando è attivamente coinvolta in corsi di formazione per operatori in tutto il territorio lombardo, dall’Asst Sette Laghi all’Asst Valle Olona, dal Gaetano Pini fino a Pavia, con corsi rivolti a infermieri, educatori, medici e dirigenti, che si avvalgono della metodologia del teatro sociale, un approccio che aiuta a esplorare e affrontare temi rilevanti nel contesto della salute.
Michela Prando ha iniziato a fare teatro fin da piccola. Nel 2001 ha ottenuto il diploma di “Educatrice alla teatralità” e nel 2002 si è diplomata in “Commedia dell’arte” presso il CRT Teatro Educazione di Fagnano Olona. Contestualmente, si è laurea in Pedagogia con una tesi sul teatro di strada in adolescenza. Nel 2004 si è diplomata come attrice e regista alla Comuna Baires di Renzo Casali, studiando il metodo Stanislavskij.
Il suo lavoro unisce il teatro e il sociale, cercando di raccontare storie che esplorano la realtà e le vite degli altri, dai vicini di casa a chi ha fatto grandi imprese. E’ attivamente coinvolta in progetti di sostegno sociale, come il Centro d’ascolto contro la violenza sulle donne EOS Varese, la Cooperativa L’Aquilone, e il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di ASST Sette Laghi. Collabora con diverse istituzioni, tra cui Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, e partecipa a vari festival e iniziative culturali.
Michela fa anche parte di un gruppo dell’Università di Pavia, guidato dalla professoressa Giulia Malini, dove approfondisce il teatro salute in collaborazione con la cattedra di spettacolo.
Oltre a questi progetti, Michela continua a portare avanti il teatro a scuola con spettacoli teatrali dedicati alle giovani generazioni. Un esempio è il progetto incentrato sulla biblioterapia, che si terrà nel prossimo festival dedicato alla lettura e al benessere mentale.
Potete seguire l’intervista con Michela Prando in diretta streaming alle 16 su Varesenews e sarà possibile rivedere la puntata nell’archivio su Youtube e anche partecipare dal vivo nella tribuna della sala video di Materia, prenotando il vostro posto gratuito a questo link
La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.