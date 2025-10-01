Cos’è il teatro sociale? Ne parliamo a “La Materia del Giorno” con l’attrice e formatrice Michela Prando

Domani, giovedì 2 ottobre, l’ospite della trasmissione “La Materia del giorno” sarà Michela Prando, attrice, formatrice e regista, che ci racconterà del suo lavoro nell’ambito del teatro sociale. Michela Prando è attivamente coinvolta in corsi di formazione per operatori in tutto il territorio lombardo, dall’Asst Sette Laghi all’Asst Valle Olona, dal Gaetano Pini fino a Pavia, con corsi rivolti a infermieri, educatori, medici e dirigenti, che si avvalgono della metodologia del teatro sociale, un approccio che aiuta a esplorare e affrontare temi rilevanti nel contesto della salute.

Michela Prando ha iniziato a fare teatro fin da piccola. Nel 2001 ha ottenuto il diploma di “Educatrice alla teatralità” e nel 2002 si è diplomata in “Commedia dell’arte” presso il CRT Teatro Educazione di Fagnano Olona. Contestualmente, si è laurea in Pedagogia con una tesi sul teatro di strada in adolescenza. Nel 2004 si è diplomata come attrice e regista alla Comuna Baires di Renzo Casali, studiando il metodo Stanislavskij.

Il suo lavoro unisce il teatro e il sociale, cercando di raccontare storie che esplorano la realtà e le vite degli altri, dai vicini di casa a chi ha fatto grandi imprese. E’ attivamente coinvolta in progetti di sostegno sociale, come il Centro d’ascolto contro la violenza sulle donne EOS Varese, la Cooperativa L’Aquilone, e il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di ASST Sette Laghi. Collabora con diverse istituzioni, tra cui Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, e partecipa a vari festival e iniziative culturali.

Michela fa anche parte di un gruppo dell’Università di Pavia, guidato dalla professoressa Giulia Malini, dove approfondisce il teatro salute in collaborazione con la cattedra di spettacolo.

Oltre a questi progetti, Michela continua a portare avanti il teatro a scuola con spettacoli teatrali dedicati alle giovani generazioni. Un esempio è il progetto incentrato sulla biblioterapia, che si terrà nel prossimo festival dedicato alla lettura e al benessere mentale.

Potete seguire l'intervista con Michela Prando in diretta streaming alle 16 su Varesenews

