Da Luvinate a Dubai: la storia di successo di Christian Tapella, il giovane imprenditore di “Acquari di Famiglia”

Dall’acquario gigante a Dubai alla vasca per il video di Black Nirvana di Elodie, passando per Jake La Furia dei Club Dogo e le biopiscine. La storia della sua azienda Acquari di Famiglia è il perfetto esempio di passione che da sogno diventa realtà, partendo da (quasi) zero.

Christian Tapella ha 24 anni e vive a Luvinate. Sin da piccolo, ha raccontato nell’intervista a Radio Materia, si divertiva a disegnare e progettare e questa passione, pochi anni dopo, è diventata il suo lavoro. Oggi realizza acquari nella sua azienda che porta il nome di una nota trasmissione americana (tutto regolare, i diritti acquistati legalmente) e se costruire acquari e biopiscine è il suo “core business”, al centro di ogni progetto c’è il benessere di animali e piante, prima ancora della soddisfazione del cliente. Clienti che, molto spesso, hanno nomi importanti e vengono da lontano. Come l’acquirente di Dubai. In quel caso ideare l’acquario è stato il minore dei problemi, la vera impresa sarà trasportarlo.