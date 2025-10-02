Varese News

Varese Laghi

Da Luvinate a Dubai: la storia di successo di Christian Tapella, il giovane imprenditore di “Acquari di Famiglia”

24 anni, ha trasformato la sua passione per gli acquari in una vera e propria impresa internazionale. Dall’imponente progetto per un acquirente di Dubai alla vasca personalizzata per il video di Black Nirvana di Elodie, la sua azienda è diventata un punto di riferimento nel settore

Christian Tapella

Dall’acquario gigante a Dubai alla vasca per il video di Black Nirvana di Elodie, passando per Jake La Furia dei Club Dogo e le biopiscine. La storia della sua azienda Acquari di Famiglia è il perfetto esempio di passione che da sogno diventa realtà, partendo da (quasi) zero.

Christian Tapella - acquari Inarzo

Christian Tapella ha 24 anni e vive a Luvinate. Sin da piccolo, ha raccontato nell’intervista a Radio Materia, si divertiva a disegnare e progettare e questa passione, pochi anni dopo, è diventata il suo lavoro. Oggi realizza acquari nella sua azienda che porta il nome di una nota trasmissione americana (tutto regolare, i diritti acquistati legalmente) e se costruire acquari e biopiscine è il suo “core business”, al centro di ogni progetto c’è il benessere di animali e piante, prima ancora della soddisfazione del cliente. Clienti che, molto spesso, hanno nomi importanti e vengono da lontano. Come l’acquirente di Dubai. In quel caso ideare l’acquario è stato il minore dei problemi, la vera impresa sarà trasportarlo.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.