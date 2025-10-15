Dai mozziconi alle banconote: i volontari di Ambiente Saronno puliscono il quartiere Prealpi e trovano una sorpresa

Sono stati una ventina i volontari di Ambiente Saronno che sabato 11 ottobre hanno preso parte all’iniziativa “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente, ripulendo strade e aree verdi del quartiere Prealpi di Saronno. Alla fine della giornata si sono contati quindici sacchi colmi di spazzatura, tra cartacce, mozziconi, lattine, vestiti abbandonati e, in modo del tutto inatteso, anche alcune banconote.

«È stato un gesto concreto per la nostra città – spiegano i volontari – Un modo per dimostrare che prendersi cura del territorio è possibile, e anche gratificante». L’attività di pulizia ha coinvolto persone di tutte le età, accomunate dalla volontà di fare la propria parte per migliorare il decoro urbano.

I volontari hanno trovato un po’ di tutto: rifiuti comuni come cartacce e bottiglie, ma anche oggetti più insoliti. Tra i materiali raccolti figurano abiti dismessi, moltissime lattine e persino denaro contante: un ritrovamento curioso che ha suscitato sorpresa tra i partecipanti.

La giornata rientra nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Puliamo il mondo”, storica campagna di volontariato ambientale di Legambiente, che ogni anno coinvolge migliaia di cittadini. Anche a Saronno, l’adesione è stata significativa e l’obiettivo condiviso: restituire dignità e bellezza ai luoghi che abitiamo ogni giorno.

Ambiente Saronno ringrazia tutti i partecipanti e invita la cittadinanza a unirsi alle prossime iniziative: «Il mondo si pulisce un rifiuto alla volta. E insieme, possiamo fare la differenza».