“Dal cuore alla mente”: a Brezzo di Bedero un incontro su patologie respiratorie e Alzheimer

Prosegue con un nuovo appuntamento il ciclo di conferenze divulgative “Dal cuore alla mente: prevenzione e salute nella terza età”, promosso dalla Fondazione Mons. Comi e dal Rotary Club Luino Alto Verbano, con il patrocinio dei Comuni di Luino, Germignaga, Brezzo di Bedero e Maccagno.

Il terzo incontro si terrà mercoledì 22 ottobre alle ore 21 presso Casa Paolo, in via Baumgartner 10 a Brezzo di Bedero, e sarà dedicato a due tematiche di grande attualità: le patologie respiratorie e le demenze, con un focus specifico sulla malattia di Alzheimer

Il dottor Sandro Noto aprirà la serata con l’intervento su “Le patologie respiratorie”, illustrando come bronchite cronica, BPCO e altre malattie dell’apparato respiratorio siano sempre più diffuse con l’avanzare dell’età. L’incontro offrirà consigli pratici per riconoscere i sintomi precoci, migliorare la respirazione e prevenire complicanze attraverso stili di vita sani e controlli regolari

A seguire, il dottor Gabriele Camboni interverrà su “Demenze e Alzheimer”, affrontando il tema delicato del declino cognitivo. L’appuntamento sarà un momento di sensibilizzazione e informazione sulla diagnosi precoce, sulle terapie di supporto e sul ruolo delle famiglie nella gestione quotidiana delle persone affette da queste patologie

“Ogni incontro di questo ciclo – sottolineano gli organizzatori – è pensato per offrire conoscenze concrete e aggiornate, ma anche per costruire un dialogo diretto con i cittadini. La prevenzione e la consapevolezza sono strumenti fondamentali per affrontare con serenità le sfide dell’età avanzata.”

La partecipazione è libera e gratuita, e rappresenta un’occasione preziosa per approfondire, condividere esperienze e acquisire strumenti utili a migliorare la qualità della vita. Il percorso “Dal cuore alla mente” proseguirà poi con il successivo appuntamento in programma a Maccagno, dedicato agli aspetti relazionali e al diabete nella terza età.