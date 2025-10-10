Dentro Forza Italia a Gallarate c’è stata una rivoluzione

In Forza Italia a Gallarate è di nuovo scontro aperto. L’insediamento ufficiale della nuova segreteria, avvenuto ieri sera, 10 ottobre, ha certificato la spaccatura della maggioranza che appena sette mesi fa aveva portato Carlo Ceraldi alla guida del partito cittadino.

La segreteria è stata ratificata con 18 voti favorevoli, 10 contrari e due assenti.

Con un rimescolamento tra le diverse componenti, per cui il gruppo Mucci ha trovato una nuova intesa con Ceraldi, mentre i voti contrati sono arrivati dall’alleanza tra il vicesindaco Rocco Logobardi e Fabio Lunghi, l’ex presidente della Camera di Commercio che – archiviati altri progetti – ambisce alla carica di sindaco, nel 2027. Quando il centrodestra dovrà trovare un accordo sulle maggiori città, Varese, Busto e Gallarate (con in più Cassano Magnago).

La segreteria approvata ieri vede tra i componenti: Donato Lozito, vicesegretario; Luca Pallucchini, Tesoreria; Patrizio Strino, Principi e valori; l’ex vicesindaco Moreno Carù, Dipartimenti e formazione; Eugenio Guzzetti, Partecipate; Leonardo Giuliani, Social Media; Giuseppe Bertinotti, Associazioni.

Un quadro tutto diverso rispetto a quello emerso a inizio anno.

E che lascia anche aperti alcuni interrogativi politici: Ceraldi potrebbe chiedere al sindaco Cassani una revisione della presenza in giunta, visto il non allineamento con Longobardi, unico esponente di Forza Italia nell’esecutivo. O potrebbe invece puntare su una coesione di tipo diverso, in vista delle elezioni non così lontane (un anno e mezzo). «Dopo molti anni in difficoltà, Forza Italia cresce non solo nei sondaggi ma ad ogni elezione» ha sottolineato Ceraldi, chiamando alla partecipazione e alla militanza.