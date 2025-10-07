“Diverso non è meno”. La storia di Luna e il potere trasformativo delle parole

“Diverso”. Una parola che troppo spesso divide, etichetta, allontana. Nella sesta puntata del podcast Occhi di Riso, Alessandra Baruffato, autrice del libro “Occhi di Riso e Occhi di Luna” (De Agostini), ci accompagna in un viaggio fatto di consapevolezza e tenerezza, per riscoprire che diverso non è meno, ma solo un altro modo di essere al mondo.

Attraverso la sua voce Alessandra ci ricorda il potere trasformativo delle parole e la forza degli sguardi autentici.

Un episodio che invita a costruire, ogni giorno, una società più empatica, in cui la diversità sia prevista, non solo accolta.

La sesta puntata di Occhi di Riso è disponibile su Radio Materia (alle 9, alle 15 e alle 19,10) e sulle principali piattaforme audio.

