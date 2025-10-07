“Diverso non è meno”. La storia di Luna e il potere trasformativo delle parole
Un nuovo episodio del podcast di Alessandra Baruffato che invita a cambiare sguardo sulla diversità, partendo dalle parole
“Diverso”. Una parola che troppo spesso divide, etichetta, allontana. Nella sesta puntata del podcast Occhi di Riso, Alessandra Baruffato, autrice del libro “Occhi di Riso e Occhi di Luna” (De Agostini), ci accompagna in un viaggio fatto di consapevolezza e tenerezza, per riscoprire che diverso non è meno, ma solo un altro modo di essere al mondo.
Attraverso la sua voce Alessandra ci ricorda il potere trasformativo delle parole e la forza degli sguardi autentici.
Un episodio che invita a costruire, ogni giorno, una società più empatica, in cui la diversità sia prevista, non solo accolta.
La sesta puntata di Occhi di Riso è disponibile su Radio Materia (alle 9, alle 15 e alle 19,10) e sulle principali piattaforme audio.
ASCOLTA LA NUOVA PUNTATA
Per conoscere l’associazione Daun clicca qui
