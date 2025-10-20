Donne e Mito incanta Varese: al Teatro un viaggio tra Elena di Sparta, arte e parità di genere
Un convegno-spettacolo tra accademia e teatro ha riempito il Teatro di Varese: oltre 600 studenti per "I mille volti di Elena"
Il 14 ottobre 2025 il Teatro di Varese si è trasformato in un luogo di suggestione, riflessione e bellezza grazie all’evento “Donne e Mito – I mille volti di Elena”. Ideato da Silvia Priori, direttrice artistica di Teatro Blu, e realizzato in collaborazione con l’Università dell’Insubria, il convegno ha coinvolto oltre 600 studenti liceali e universitari in una intensa maratona culturale che ha saputo unire teatro, scienza e impegno sociale.
Tra mito, storia e attualità
Il progetto, parte dell’iniziativa nazionale “Riflessi di genere: cultura arte e spettacolo per le pari opportunità”, ha proposto un format innovativo che ha alternato lezioni accademiche, dibattiti interdisciplinari e performance teatrali. Al centro della riflessione la figura di Elena di Sparta, simbolo ambivalente di bellezza, forza e mistero femminile.
A salutare l’apertura del convegno presieduto dal prof. Mario Iodice, numerose figure istituzionali: l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia, l’assessora alle Pari Opportunità Rossella Di Maggio, il direttore generale dell’Università dell’Insubria Antonio Romeo e la delegata della rettrice all’Uguaglianza di genere, Paola Biavaschi.
Un dialogo vivo tra parole, danza e musica
Gli interventi accademici hanno dato voce a prospettive differenti: Cecilia Nobili ha analizzato la figura di Elena nella letteratura greca da Omero a Saffo; la giurista Francesca Pulitanò ha esplorato i giudizi morali nei secoli; Laura Facchin ha illustrato l’evoluzione dell’iconografia di Elena nell’arte.
Due brevi intermezzi teatrali, a cura di Isabella Caserta (Teatro Scientifico di Verona) e Alessandra Sciancalepore (Arterie Teatro di Molfetta), hanno introdotto la parte performativa culminata con “Elena di Sparta”, spettacolo firmato da Silvia Priori. In scena con cinque danzatrici, l’attrice ha portato alla luce l’interiorità inquieta della regina spartana, restituendo un’immagine potente e complessa, accolta da lunghi applausi.
Arte e sapere per leggere il presente
«Questo evento dimostra come ricerca, studio scientifico e teatro possono diventare uno strumento di conoscenza, riflessione e sensibilizzazione sociale» ha affermato Silvia Priori, sottolineando il valore educativo e culturale dell’iniziativa.
Il format, che ha avuto a Varese il suo esordio, sarà replicato nel 2026 a Verona e Bari, in collaborazione con le rispettive università. Una conferma del ruolo centrale che Teatro Blu e la città di Varese stanno giocando nel promuovere una cultura viva, inclusiva e partecipata.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.