Festa d’autunno ad Avigno: due giorni di allegria, buon cibo e sorprese per tutte le età nel quartiere di Varese

Il paese si prepara alla 29ª Festa d’Autunno sabato 11 e domenica 12 ottobre con un ricco programma tra tornei, specialità autunnali e karaoke, la novità della battaglia navale interattiva

La castagnata della primaria Galilei di Avigno - foto di Michaela Tedde

Torna puntuale, come le foglie che cadono, la Festa d’Autunno di Avigno, giunta quest’anno alla 29ª edizione, con un programma ricco e pensato nei minimi dettagli. L

’appuntamento nel rione di Varese è per sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, due giornate intense all’insegna del divertimento, della condivisione e dello spirito di comunità, grazie all’organizzazione attenta del Consiglio Avigno Fest.

Un programma per tutti

Il weekend inizia sabato 11 ottobre alle 15.30 con il torneo di burraco (per partecipare è possibile contattare Paola o Andreina ai numeri indicati in locandina). La serata prosegue alle 19.00 con la cena, che propone gustose specialità stagionali, seguita da una delle novità più curiose dell’edizione: il gioco a squadre “Indovina la canzone”. Si tratta di una sfida musicale che attraversa decenni di storia, con 10 canzoni per ogni epoca dagli anni ’60 ai 2000, in cui i partecipanti dovranno riconoscere titolo e cantante per conquistare il premio finale.

Dopo il quiz musicale, spazio alla voce con il karaoke di DJ Geppo, e a chiudere la serata un momento suggestivo: il tradizionale falò, accompagnato da vin brulé e cioccolata calda.

Domenica con Messa, pranzo e… battaglia navale

Domenica 12 ottobre, la festa riprende alle 11.00 con la Santa Messa sul campo di calcio (tempo permettendo), animata da scout e animatori. A seguire, alle 12.00, ci si riunisce per il pranzo autunnale.

Il pomeriggio dalle 14.30 si accende con una proposta pensata per bambini, ragazzi e famiglie: caldarroste, torneo di calcio balilla, attività magiche curate dal gruppo scout con il Mago Pimpa… e una grande novità 2025: la battaglia navale interattiva a squadre.

Proiettata su un grande pannello, la battaglia prevede turni in cui ogni squadra schiera un rappresentante che, con l’aiuto di un puntatore, dovrà indicare lettera e numero per colpire le “navi” avversarie. Un gioco coinvolgente che unisce strategia e collaborazione, pensato per far divertire tutti, piccoli e grandi.

La giornata si conclude con l’estrazione della lotteria alle 17.00.

Il programma è frutto di un lavoro collettivo e appassionato da parte del Consiglio Avigno Fest, che ha voluto offrire un’esperienza completa, senza lasciare nulla al caso. L’obiettivo è chiaro: coinvolgere bambini e adulti, unendo gastronomia e intrattenimento, per creare un clima di allegria e fratellanza che accompagni i partecipanti per tutta la durata dell’evento.

Info e contatti

Per ulteriori informazioni e iscrizioni al torneo di burraco:

  • Paola: 333 3318773
  • Andreina: 333 4342197

La Festa d’Autunno si svolge presso l’oratorio di Avigno, ed è aperta a tutti coloro che vogliono trascorrere due giorni in compagnia, tra sapori d’autunno e giochi senza età.

Pubblicato il 06 Ottobre 2025
