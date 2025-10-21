Festa d’autunno alla scuola Rodari di Saronno, tra orto, canti e nuove tradizioni

Grande partecipazione anche quest’anno per la festa d’autunno della scuola primaria Rodari di Saronno, un appuntamento ormai decennale che riunisce studenti, insegnanti e famiglie per celebrare insieme l’inizio del nuovo anno scolastico. L’evento si è svolto nella giornata di domenica in un clima di partecipazione e allegria, grazie all’organizzazione congiunta del corpo docente e dell’Associazione Genitori AGR.

Il benvenuto ai primini e il passaggio delle chiavi dell’orto

La festa è stata l’occasione per presentare ufficialmente i bambini delle classi prime, accolti con affetto e calore dall’intera comunità scolastica. Il momento più emozionante è stato proprio il loro ingresso, accompagnati dai ragazzi di quinta, in un simbolico passaggio di testimone che ha commosso genitori e insegnanti.

Non è mancato il tradizionale canto dell’inno della scuola, seguito dal gesto delle classi quarte, che hanno consegnato le chiavi dell’orto scolastico ai bambini di terza. Un passaggio simbolico ma ricco di significato, che sottolinea l’importanza della cura, della responsabilità e della continuità.

A prendere parte alla festa anche il nuovo dirigente scolastico Raffaele Scala e il vicepreside, che hanno voluto essere presenti per condividere questo momento speciale con studenti, insegnanti e famiglie.

Libri, piantine e un piccolo bar per raccogliere fondi

Durante la festa è stato possibile acquistare libri, piantine e fermarsi per un momento conviviale al piccolo bar allestito dai volontari, il cui ricavato sarà destinato alle attività scolastiche. Una partecipazione numerosa da parte delle famiglie ha contribuito a rendere ancora più vivo e sentito l’evento, che ormai è diventato una tradizione irrinunciabile per la scuola Rodari.

Nella foto con la giacca marrone il nuovo dirigente scolastico Raffaele Scala