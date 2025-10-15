Varese News

Festa d’autunno per tutte le età a Orago

Un momento proposto dal Centro Diurno Anziani “Don Ghiringhelli” e dalla cooperativa Codess sociale

Festa d’autunno a Orago: dalle ore 16.30 del 5 novembre, il Centro Diurno Anziani “Don Ghiringhelli”, gestito dalla cooperativa Codess sociale, offrirà un pomeriggio di festa rivolto a tutte le età.

Oltre alla merenda e all’aperitivo, ci saranno giochi ed installazioni per poter scattare delle “autunnali” foto ricordo.

L’iniziativa terminerà intorno alle ore 19.

In caso di maltempo, l’iniziativa non si svolgerà.

Ingresso libero aperto a tutti.

Pubblicato il 15 Ottobre 2025
