Festa patronale di Cairate 2025: tradizione, cultura e divertimento per tutti

Dal 2 al 6 ottobre si celebra la festa religiosa che propone momenti di preghiera ma anche appuntamenti culturali, ludici e gastronomici

Cairate - il restauro della chiesa sant'ambrogio e martino

La Festa Patronale di Cairate 2025 si terrà dal 2 al 6 ottobre. La manifestazione, che celebra la tradizione e la cultura locale, inizierà giovedì 2 ottobre con la recita del rosario alle 20:45, dedicato in particolare alle famiglie. Venerdì 3 ottobre, sempre alle 20:45, sarà il momento per le confessioni aperte a tutti. Domenica 5 ottobre ci sarà la Santa Messa alle 10:30 e, nel pomeriggio, alle 16:00, la tradizionale Processione per le vie del paese, che rappresenta un momento di grande spiritualità per la comunità. La festa si concluderà lunedì 6 ottobre con una Santa Messa a suffragio di tutti i defunti, alle 20:45.

Durante la festa, diversi stand e attività arricchiranno l’atmosfera. I visitatori potranno partecipare a eventi culturali e artistici, come le mostre organizzate al Monastero, dove saranno esposte le opere di Fabrizio Vendramin e il collettivo di illustratori “Attrazione Liquida”, con una mostra dedicata alla pittura ad acquerello. Sarà possibile anche fare shopping nel mercatino di oggettistica, mentre i bambini potranno divertirsi con attività come il laboratorio di pittura e gli spettacoli di teatro per bambini.

Inoltre, non mancheranno momenti dedicati al divertimento e alla creatività, come la sfilata di uncinetto, che si terrà sabato 4 ottobre alle 21:00 presso l’Auditorium, dove verranno esposti abiti e accessori interamente realizzati a mano, con un tocco di moda e arte. La manifestazione sarà arricchita dalla presenza di numerosi stand gastronomici, tra cui quello della Pro Loco Cairate, che proporrà prelibatezze locali e degustazioni tipiche.

La festa è un’occasione per scoprire la tradizione di Cairate, con un programma che unisce cultura, religiosità e momenti di convivialità. Un evento da non perdere, che celebra la comunità e la sua storia, ma anche l’arte e la creatività che la caratterizzano.

Pubblicato il 01 Ottobre 2025
