Furio Artoni rompe gli indugi: “Mi candido a sindaco di Luino per unire il centrodestra”
L’annuncio dopo il silenzio dei partiti: “Serve una squadra competente e coesa. Basta giochi di palazzo, prima Luino”
«Signore e signori, si parte». Con queste parole Furio Artoni, 60 anni, imprenditore e volto noto del civismo luinese, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Luino, presentandosi come punto di riferimento per un centrodestra ancora in cerca di unità. Lo fa rilanciando un appello all’intero fronte conservatore del centrodestra: «Collaboriamo, costruiamo insieme un progetto serio per Luino».
La sua candidatura nasce «per colmare un vuoto», spiega Artoni, «dopo che i partiti hanno approvato un programma ma senza indicare un nome e dimenticando temi centrali per una città di confine come la nostra, a partire dai frontalieri».
Le priorità del programma
Tra i punti principali del suo impegno:
Sicurezza: istituzione di un commissariato di polizia a Luino per presidiare il territorio.
Sanità e frontalieri: rilancio dell’ospedale locale e un’azione forte contro la tassazione che penalizza i lavoratori oltreconfine.
Economia di confine: realizzazione di una zona defiscalizzata per valorizzare Luino come ponte tra Italia e Svizzera.
Giovani e futuro: un polo universitario per contrastare l’emorragia di giovani dalla città.
Decoro urbano: manutenzione costante, strade in ordine, verde pubblico curato e più attenzione alla bellezza dei luoghi.
Artoni rivendica la sua identità civica e l’assenza di ambizioni personali: «Chi mi conosce sa che non sono un politico di professione. A 60 anni mi metto in gioco per servire la mia città, non per riceverne qualcosa in cambio».
Chiara anche la visione sul metodo: «Le porte del Municipio devono tornare a essere aperte a chi vuole dare, non a chi vuole prendere. Serve un’amministrazione competente, concreta, che lavori, non che si faccia fotografare».
Infine, il messaggio diretto a tutto il centrodestra: «Sia che abbiate una tessera in tasca, sia che abbiate solo le idee in testa, unitevi. Non è il momento dei personalismi, ma del coraggio. Non per noi, ma per Luino. E non per i prossimi cinque anni, ma per i prossimi venti».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.