Furio Artoni rompe gli indugi: “Mi candido a sindaco di Luino per unire il centrodestra”

L’annuncio dopo il silenzio dei partiti: “Serve una squadra competente e coesa. Basta giochi di palazzo, prima Luino”

«Signore e signori, si parte». Con queste parole Furio Artoni, 60 anni, imprenditore e volto noto del civismo luinese, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Luino, presentandosi come punto di riferimento per un centrodestra ancora in cerca di unità. Lo fa rilanciando un appello all’intero fronte conservatore del centrodestra: «Collaboriamo, costruiamo insieme un progetto serio per Luino».

La sua candidatura nasce «per colmare un vuoto», spiega Artoni, «dopo che i partiti hanno approvato un programma ma senza indicare un nome e dimenticando temi centrali per una città di confine come la nostra, a partire dai frontalieri».

Le priorità del programma

Tra i punti principali del suo impegno:

Sicurezza: istituzione di un commissariato di polizia a Luino per presidiare il territorio.

Sanità e frontalieri: rilancio dell’ospedale locale e un’azione forte contro la tassazione che penalizza i lavoratori oltreconfine.

Economia di confine: realizzazione di una zona defiscalizzata per valorizzare Luino come ponte tra Italia e Svizzera.

Giovani e futuro: un polo universitario per contrastare l’emorragia di giovani dalla città.

Decoro urbano: manutenzione costante, strade in ordine, verde pubblico curato e più attenzione alla bellezza dei luoghi.

Artoni rivendica la sua identità civica e l’assenza di ambizioni personali: «Chi mi conosce sa che non sono un politico di professione. A 60 anni mi metto in gioco per servire la mia città, non per riceverne qualcosa in cambio».

Chiara anche la visione sul metodo: «Le porte del Municipio devono tornare a essere aperte a chi vuole dare, non a chi vuole prendere. Serve un’amministrazione competente, concreta, che lavori, non che si faccia fotografare».

Infine, il messaggio diretto a tutto il centrodestra: «Sia che abbiate una tessera in tasca, sia che abbiate solo le idee in testa, unitevi. Non è il momento dei personalismi, ma del coraggio. Non per noi, ma per Luino. E non per i prossimi cinque anni, ma per i prossimi venti».

Pubblicato il 31 Ottobre 2025
TAG ARTICOLO

