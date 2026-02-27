Enrico Bianchi e la sua ricandidatura a sindaco di Luino
“Interlocuzioni” e “squadra” sono le due parole chiave del momento che sta attraversando il sindaco in carica che guarda le mosse degli avversari e si prepara. "Aspettatevi a breve una conferenza stampa"
«Ci sono in corso interlocuzioni, certo, a livello politico. E personale» .
Candidarsi per continuare il lavoro fatto finora, ma farlo con una squadra credibile e capace. Quindi per vincere. Dall’estate scorsa rincorso sull’idea di una ricandidatura, è ai margini di un evento pubblico che il sindaco di Luino Enrico Bianchi sceglie di parlare sul futuro della città che sta nelle sue mani di amministratore da qui ai prossimi mesi. E poi chissà. Le decisioni da prendere non possono rappresentare una variabile dipendente solo dalla “voglia“ o meno di correre perché esistono due elementi su cui ragionare.
Primo: in lizza ci sono già tre liste di sapore civico ma di area centrodestra (Movimento Alternativo, la civica di Furio Artoni e quella di Marco Massarenti). Poi una quarta lista, ma in livrea coi colori del centrodestra Centrodestra (Fi, FdI, Lega, Lombardia Ideale) dove il candidato in pectore è Andrea Pellicini, ma per il momento solo in via ufficiosa: sul piatto c’è un accordo con le forze politiche in campo ma lo spartiacque sarà probabilmente l’esito del referendum sulla riforma costituzionale che lo vede impegnato in prima persona.
Dunque un certo affollamento a destra potrebbe favorire in qualche modo un candidato unico nel fronte contrapposto.
Esiste poi un fronte interno. Lì i problemi stanno nel condensare intorno ad un progetto politico quanto si è perso per strada in questi anni, la liquefazione di relazioni amministrative che hanno portato come risultato il quesito intorno ad una squadra da formare.
«Sì, sono in corso forti interlocuzioni, e da tempo», spiega Bianchi nel foyer delle Ville Ponti dove ha assistito alla cerimonia per la celebrazione dell’87° anniversario di fondazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Poche parole, nulla di più, e pronunciate con le formule classiche del temporeggiatore (note anche ad Andrea Pellicini con quel «ci sto pensando»). Un gioco a carte coperte dove di certo in città emerge, è presente, si respira, anche in modo forte, l’intenzione di una ricandidatura Bianchi – sulla persona – , ma non ancora ufficializzata.
Quindi? «Quindi», spiega indossando il cappotto, «aspettatevi a breve una conferenza stampa».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.