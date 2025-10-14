Germignaga premia le parole e i colori della nonviolenza

Si è concluso il 21esimo Concorso internazionale di “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace e di Nonviolenza”, organizzato nell’ambito del Forum della Pace e della Nonviolenza attiva che si terrà dall’8 al 9 novembre 2025 a Germignaga, con iniziative anche a Luino, Brezzo di Bedero e Sesto Calende.

La premiazione si svolgerà presso l’ex Colonia elioterapica di Germignaga sabato 8 novembre, dalle 15 alle 17, nel corso del 20° Forum della Pace e della Nonviolenza attiva, evento parte integrante dell’EireneFest Verbano.

LE CLASSIFICHE

POESIE

1° Ahisma questa sconosciuta di Ghita Micieli De Biase – Roma

Targa “Comune di Brezzo di Bedero” + 1 libro

Concorrente + lontana (Roma)

Pergamena “Luis Fernando Gabriel Ceron Herrera a.m.” + 1 libro

2° E pace sarà di Gabriele Brovelli – Germignaga (VA)

Pergamena “Delsa automazioni” + 1 libro

3° Primavera di Coletta Cremonesi – Brescia

Pergamena “Davide Melodia a.m.” + 1 libro

La pace non è più di moda di Attilio Piantoni -Luino (VA)

Pergamena “Edoardo Maestri a.m.” + 1 libro

4° Trasparenza di Gabriele Brovelli – Germignaga (VA)

Perché separare l’amore? di Giannina Ghiringhelli -Milano

5° Petali bianchi di Mirella Ghiringhelli – Germignaga (VA)

6° Tutta la pace che ho.. di Maria Suely Soares Gomes -Rho (MI)

7° Basterebbe osservare di Enrica Gibellini – Germignaga (VA)

Profondità di Vincenza Gibellini – Sangiano (VA)

Resisti di Giannina Ghiringhelli -Milano

8° Il timore di Vincenza Gibellini – Sangiano (VA)

… una speranza di Mirella Ghiringhelli – Germignaga (VA)

Danzando sulla carta di Attilio Piantoni – Luino (VA)

Scompiglio di Enrica Gibellini – Germignaga (VA)

RACCONTI:

1° Invocazione alla pace di Monica Rigo – Dumenza (VA)

Targa Angelo Malfitano a.m. + 1 libro

2° Mani amorevoli di Mirella Ghiringhelli – Germignaga (VA)

Pergamena Provincia di Varese + 1 libro

3° Viva la pace e l’armonia in tutto il mondo di Aldo Minelli – Mons. Comi – Luino (VA)

Pergamena Associazione Banca del tempo “Città di Luino” + 1 libro

Premio RSA a Mons Comi

Pergamena “Mariangela Panzi a.m.” + 1 libro

4° Guardare oltre di Carla Moranzoni Brovelli – Germignaga (VA)

5° Una serata estiva di Giannina Ghiringhelli – Milano

6° Dopo una lunga corsa di Carla Moranzoni Brovelli – Germignaga (VA)

La pesca dell’amicizia di Ernesto Colombo – Germignaga (VA)

Concorrente + Anziano (anni 96)

Pergamena “Gaetano Terranova a.m.” + 1 libro

7° Toc! Toc! Aiutami di William Villa – Germignaga (VA)

VIGNETTE

1° Sguardo di Pace di Anastacia Termano – Luino (VA)

Targa “Casa editrice Costruttori di Pace” + 1 libro

Concorrente + giovane (anni 11)

Pergamena “Associazione InForm@DSAAPS” + 1 libro

2° E’ bello volersi bene di Franca Bizzoni -Luino (VA)

Pergamena “Comunità montana Valli del Verbano” + 1 libro

Aperium di Carla Moranzoni Brovelli – Germignaga (VA)

Pergamena “Comitato Promotore EireneFest Verbano” + 1 libro

3° Messaggeri di Pace di Umberto Padovani – Albenga (SV)

Pergamena “Marcello Zosi a.m.” + 1 libro

4° Il gomitolo dell’amore di Maria Dellea – Germignaga (VA)

Girotondo d’amore di Violeta Garcia – Germignaga (VA)

5° Amore di Eliska Cerutti – Biandronno (VA)

Premio scuola (Liceo artistico Frattini di Varese)

Pergamena “AISU” + 1 libro

6° Accettare il diverso di Carla Moranzoni Brovelli – Germignaga (VA)

Canta la pace di Violeta Garcia – Germignaga (VA)

Pace di Franca Bizzoni -Luino (VA)

Abbracciare l’avversario di Maria Dellea – Germignaga (VA)

DISEGNI

1° Disarma la mente libera il cuore di Eliska Cerutti – Biandronno (VA)

Targa “Comune di Germignaga” + 1 libro

2° Colorare il mondo di Pace di Laura Marazzi – Rho (MI)

Pergamena “Associazione Costruttori di Pace odv”” + 1 libro

3° La pace crocifissa di Lorenzo Dus – Treviso

Pergamena “Amalia Lazzarini a.m.” + 1 libro

Cocorrente più lontano (Treviso)

Pergamena “Lorenzo Maestri a.m.” + 1 libro

4° Guerra e pace di Umberto Padovani – Albenga (SV)

5° Pace e libertà di Laura Marazzi – Rho (MI)

Tutti uniti per la pace di Gualtiero Ongetta – Mons Comi – Luino (VA)

Pace di Maria Morandi – Mons Comi – Luino (VA)

Concorrente + Anziana (anni 85)

Pergamena “Filippo Sillitti a.m.” + 1 libro

6° Dona un sorriso di Ryan Villa – Germignaga (VA)

Concorrente + giovane (anni 6)

Pergamena “Maria Carmela Schillaci a.m.” + 1 libro

Arcobaleno di pace di Aldo Minelli – Mons Comi – Luino (VA)

Un mondo di pace di Adele Chiappini – Mons Comi – Luino (VA)