Germignaga premia le parole e i colori della nonviolenza
Dalla poesia alla vignetta, alla Colonia Elioterapica la cerimonia delle opere vincitrici del 21 Concorso che racconta la forza della pace e il valore dell’incontro. I nomi dei premiati
Si è concluso il 21esimo Concorso internazionale di “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace e di Nonviolenza”, organizzato nell’ambito del Forum della Pace e della Nonviolenza attiva che si terrà dall’8 al 9 novembre 2025 a Germignaga, con iniziative anche a Luino, Brezzo di Bedero e Sesto Calende.
La premiazione si svolgerà presso l’ex Colonia elioterapica di Germignaga sabato 8 novembre, dalle 15 alle 17, nel corso del 20° Forum della Pace e della Nonviolenza attiva, evento parte integrante dell’EireneFest Verbano.
LE CLASSIFICHE
POESIE
1° Ahisma questa sconosciuta di Ghita Micieli De Biase – Roma
Targa “Comune di Brezzo di Bedero” + 1 libro
Concorrente + lontana (Roma)
Pergamena “Luis Fernando Gabriel Ceron Herrera a.m.” + 1 libro
2° E pace sarà di Gabriele Brovelli – Germignaga (VA)
Pergamena “Delsa automazioni” + 1 libro
3° Primavera di Coletta Cremonesi – Brescia
Pergamena “Davide Melodia a.m.” + 1 libro
La pace non è più di moda di Attilio Piantoni -Luino (VA)
Pergamena “Edoardo Maestri a.m.” + 1 libro
4° Trasparenza di Gabriele Brovelli – Germignaga (VA)
Perché separare l’amore? di Giannina Ghiringhelli -Milano
5° Petali bianchi di Mirella Ghiringhelli – Germignaga (VA)
6° Tutta la pace che ho.. di Maria Suely Soares Gomes -Rho (MI)
7° Basterebbe osservare di Enrica Gibellini – Germignaga (VA)
Profondità di Vincenza Gibellini – Sangiano (VA)
Resisti di Giannina Ghiringhelli -Milano
8° Il timore di Vincenza Gibellini – Sangiano (VA)
… una speranza di Mirella Ghiringhelli – Germignaga (VA)
Danzando sulla carta di Attilio Piantoni – Luino (VA)
Scompiglio di Enrica Gibellini – Germignaga (VA)
RACCONTI:
1° Invocazione alla pace di Monica Rigo – Dumenza (VA)
Targa Angelo Malfitano a.m. + 1 libro
2° Mani amorevoli di Mirella Ghiringhelli – Germignaga (VA)
Pergamena Provincia di Varese + 1 libro
3° Viva la pace e l’armonia in tutto il mondo di Aldo Minelli – Mons. Comi – Luino (VA)
Pergamena Associazione Banca del tempo “Città di Luino” + 1 libro
Premio RSA a Mons Comi
Pergamena “Mariangela Panzi a.m.” + 1 libro
4° Guardare oltre di Carla Moranzoni Brovelli – Germignaga (VA)
5° Una serata estiva di Giannina Ghiringhelli – Milano
6° Dopo una lunga corsa di Carla Moranzoni Brovelli – Germignaga (VA)
La pesca dell’amicizia di Ernesto Colombo – Germignaga (VA)
Concorrente + Anziano (anni 96)
Pergamena “Gaetano Terranova a.m.” + 1 libro
7° Toc! Toc! Aiutami di William Villa – Germignaga (VA)
VIGNETTE
1° Sguardo di Pace di Anastacia Termano – Luino (VA)
Targa “Casa editrice Costruttori di Pace” + 1 libro
Concorrente + giovane (anni 11)
Pergamena “Associazione InForm@DSAAPS” + 1 libro
2° E’ bello volersi bene di Franca Bizzoni -Luino (VA)
Pergamena “Comunità montana Valli del Verbano” + 1 libro
Aperium di Carla Moranzoni Brovelli – Germignaga (VA)
Pergamena “Comitato Promotore EireneFest Verbano” + 1 libro
3° Messaggeri di Pace di Umberto Padovani – Albenga (SV)
Pergamena “Marcello Zosi a.m.” + 1 libro
4° Il gomitolo dell’amore di Maria Dellea – Germignaga (VA)
Girotondo d’amore di Violeta Garcia – Germignaga (VA)
5° Amore di Eliska Cerutti – Biandronno (VA)
Premio scuola (Liceo artistico Frattini di Varese)
Pergamena “AISU” + 1 libro
6° Accettare il diverso di Carla Moranzoni Brovelli – Germignaga (VA)
Canta la pace di Violeta Garcia – Germignaga (VA)
Pace di Franca Bizzoni -Luino (VA)
Abbracciare l’avversario di Maria Dellea – Germignaga (VA)
DISEGNI
1° Disarma la mente libera il cuore di Eliska Cerutti – Biandronno (VA)
Targa “Comune di Germignaga” + 1 libro
2° Colorare il mondo di Pace di Laura Marazzi – Rho (MI)
Pergamena “Associazione Costruttori di Pace odv”” + 1 libro
3° La pace crocifissa di Lorenzo Dus – Treviso
Pergamena “Amalia Lazzarini a.m.” + 1 libro
Cocorrente più lontano (Treviso)
Pergamena “Lorenzo Maestri a.m.” + 1 libro
4° Guerra e pace di Umberto Padovani – Albenga (SV)
5° Pace e libertà di Laura Marazzi – Rho (MI)
Tutti uniti per la pace di Gualtiero Ongetta – Mons Comi – Luino (VA)
Pace di Maria Morandi – Mons Comi – Luino (VA)
Concorrente + Anziana (anni 85)
Pergamena “Filippo Sillitti a.m.” + 1 libro
6° Dona un sorriso di Ryan Villa – Germignaga (VA)
Concorrente + giovane (anni 6)
Pergamena “Maria Carmela Schillaci a.m.” + 1 libro
Arcobaleno di pace di Aldo Minelli – Mons Comi – Luino (VA)
Un mondo di pace di Adele Chiappini – Mons Comi – Luino (VA)
