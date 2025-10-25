Gli avvocati della Camera Penale di Varese ricordano i colleghi Laura Cembali e Cesare Bonazzi
Come ogni anno, l’aperitivo ha rappresentato anche un’occasione per fare del bene: i fondi raccolti durante la serata saranno infatti destinati all’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, a testimonianza di un impegno che unisce memoria e solidarietà
Si è tenuto venerdì sera, 24 ottobre, l’ormai tradizionale appuntamento benefico promosso dalla Camera Penale di Varese, presieduta dall’avvocato Elisabetta Bertani, per ricordare due colleghi e amici scomparsi, Laura Cembali e Cesare Bonazzi.
L’incontro, ospitato anche quest’anno dal Caffè Broletto, è nato nel 2015 in memoria di Laura e successivamente anche di Cesare, e si è consolidato nel tempo come un momento di condivisione, affetto e solidarietà.
«Non vogliamo ricordarli con tristezza – ha spiegato l’avvocato Bertani – ma con la stessa allegria con cui loro stessi avrebbero voluto. Laura e Cesare continuano ad accompagnarci con il loro esempio, il sorriso e l’umanità che li contraddistinguevano in ogni giornata trascorsa insieme in Tribunale».
L’avvocato Bertani ha infine rivolto un ringraziamento speciale a Giovanni e al Caffè Broletto per la disponibilità e la partecipazione, e a tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa, sottolineando «il senso di appartenenza e la vicinanza che, anno dopo anno, ci fa ritrovare insieme per ricordare Laura e Cesare con un abbraccio collettivo».
