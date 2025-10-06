Varese News

Gli Shiba Inu conquistano il lungolago di Laveno Mombello

Quasi cinquanta cani al raduno del 5 ottobre: tra passeggiate, curiosi e un piccolo gadget inciso per ricordare la giornata

Manto fulvo, orecchie a punta e coda arrotolata: sono gli Shiba Inu i protagonisti del raduno che domenica 5 ottobre ha animato e colorato del caratteristico “fulvo” il lungolago di Laveno Mombello.

Galleria fotografica

Una cinquantina di esemplari ha passeggiato tra il molo e la riva, attirando l’attenzione di passanti e turisti incuriositi. C’è chi li ha scambiati per delle volpi, altri invece li hanno soprannominati “Samurai Bonsai”, per la loro aria fiera e compatta, ma soprattutto per l’affetto che li lega ai loro accompagnatori.

Il raduno sul lago è stata un incontro tra appassionati, curiosi e famiglie, con tanti momenti dedicati alle foto, ai racconti e agli scambi di consigli sulla razza. «Eravamo una cinquantina di cani, la gente ci chiedeva informazioni – soprattutto gli stranieri», raccontano gli organizzatori.

Per ricordare l’occasione, è stato realizzato anche un gadget inciso: una piccola stecca di legno con la data del raduno e la sagoma di uno Shiba Inu, legata da un filo colorato. Un ricordo semplice e affettuoso di una domenica trascorsa all’aria aperta, tra sguardi curiosi e l’eleganza (a volte, ma solo, a volte quieta) di tanti Shiba Inu insieme sul lago.

Pubblicato il 06 Ottobre 2025
