Varese News

Italia/Mondo

Grave un 32enne originario di Saronno aggredito per gelosia a Fiorenzuola d’Arda

La vittima è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Maggiore di Parma

ambulanza

Un uomo di 32 anni, che secondo quanto riporta la stampa sarebbe originario di Saronno e residente a Turate, è stato accoltellato a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza.
Secondo la ricostruzione, il presunto aggressore sarebbe l’ex compagno della fidanzata della vittima. Dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe allontanato in auto, poi ritrovata carbonizzata in una zona isolata di Lusurasco: all’interno è stato rinvenuto un corpo, presumibilmente il suo.

La vittima, colpita da una decina di fendenti al collo e all’addome, è stata soccorsa dal 118, che ha effettuato una trasfusione sul posto prima del trasporto d’urgenza in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano critiche.

Gli inquirenti ritengono che il movente sia legato a questioni di gelosia. La fidanzata del ferito, anche lei originaria dell’Est Europa, sarebbe giunta sul posto poco dopo l’aggressione.
In un primo momento la vittima aveva dichiarato di essere un pilota dell’Aeronautica, ma l’informazione è stata successivamente smentita: l’appartenenza al corpo militare non risulta confermata dalle verifiche dei carabinieri né dall’Aeronautica stessa.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.