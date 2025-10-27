Grave un 32enne originario di Saronno aggredito per gelosia a Fiorenzuola d’Arda
La vittima è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Maggiore di Parma
Un uomo di 32 anni, che secondo quanto riporta la stampa sarebbe originario di Saronno e residente a Turate, è stato accoltellato a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza.
Secondo la ricostruzione, il presunto aggressore sarebbe l’ex compagno della fidanzata della vittima. Dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe allontanato in auto, poi ritrovata carbonizzata in una zona isolata di Lusurasco: all’interno è stato rinvenuto un corpo, presumibilmente il suo.
La vittima, colpita da una decina di fendenti al collo e all’addome, è stata soccorsa dal 118, che ha effettuato una trasfusione sul posto prima del trasporto d’urgenza in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano critiche.
Gli inquirenti ritengono che il movente sia legato a questioni di gelosia. La fidanzata del ferito, anche lei originaria dell’Est Europa, sarebbe giunta sul posto poco dopo l’aggressione.
In un primo momento la vittima aveva dichiarato di essere un pilota dell’Aeronautica, ma l’informazione è stata successivamente smentita: l’appartenenza al corpo militare non risulta confermata dalle verifiche dei carabinieri né dall’Aeronautica stessa.
