I bambini di Monvalle ripuliscono il paese dai rifiuti abbandonati

Anche i piccoli alunni della scuola primaria A. Manzoni hanno partecipato all’iniziativa “Puliamo il Mondo” insieme a insegnanti, cittadini e volontari

"Puliamo il mondo", a Monvalle i bambini liberano il paese dai rifiuti abbandonati

A Monvalle, il senso civico, il rispetto dell’ambiente e l’importanza di rimboccarsi le maniche per rendere più pulito e bello il proprio paese sono valori che si imparano da piccoli. Lunedì 6 ottobre, infatti, anche le alunne e gli alunni della scuola primaria A. Manzoni di Monvalle hanno partecipato a “Puliamo il mondo”: l’iniziativa ecologica promossa da Legambiente, che ogni anno invita i cittadini di tutta Italia a impegnarsi per liberare dai rifiuti abbandonati le aree vicino casa.

I bambini hanno percorso le vie del paese in compagnia dei loro insegnanti, della Protezione civile e di altri volontari. Insieme hanno raccolto rifiuti di ogni genere sparsi nelle aree verdi. Il risultato? Un cassonetto pieno di sacchi, rottami e altri materiali abbandonati pronti da smaltire.

«Un gesto – commenta l’amministrazione comunale – semplice ma importante per prendersi cura dell’ambiente e costruire, passo dopo passo, un clima di pace e rispetto per la natura. Un sentito grazie a tutti i partecipanti che hanno reso possibile questa bella giornata di impegno civico».

Pubblicato il 10 Ottobre 2025
