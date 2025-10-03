“I nonni raccontano”: alla Scuola Canetta un pomeriggio di dialogo tra generazioni

Mescolare futuro e passato per riscoprire valori comuni: è così che nasce “I nonni raccontano”, il pomeriggio che la Scuola Canetta di Varese ha dedicato, per il secondo anno consecutivo, all’incontro tra nonni e nipoti.

In occasione della Giornata dei Nonni, ciascuna delle cinque classi ha ospitato due nonni, che hanno condiviso con i bambini i ricordi della propria infanzia, tra scuola, giochi all’aperto, prime esperienze di volontariato e partecipazione alla vita associativa.

“Parlando del loro passato, i nonni hanno aperto uno spazio di confronto, spiegando ai bambini come la vita di qualche decennio fa fosse per certi aspetti diversa, ma per altri molto simile a quella che i piccoli studenti affrontano oggi” – ha commentato Gabriele Bruna, Presidente dell’Associazione Genitori Canetta.

La curiosità dei bambini, guidata con entusiasmo dagli insegnanti della Scuola Primaria di Sant’Ambrogio, non si è fatta attendere: decine di domande, dai ricordi scolastici alle abitudini quotidiane di un tempo, fino alla vita attuale dei nonni.

Per gli ospiti più grandi è stato un vero tuffo nel passato, ma anche un momento di orgoglio: rivivere esperienze di lavoro e di volontariato e scoprire l’interesse dei bambini ha reso l’incontro un’esperienza emozionante e indimenticabile.

In una società che sempre più spesso si affida alla figura dei nonni per sostenere la crescita e l’educazione dei ragazzi, la scelta della Scuola Canetta di valorizzare il dialogo tra generazioni si conferma vincente.

“Come Associazione siamo molto interessati al coinvolgimento di tutta la comunità nell’educazione delle giovani generazioni. Per noi, avere la possibilità di vivere momenti di condivisione con i ragazzi durante l’anno scolastico è molto importante. – ha aggiunto Bruna – Sapere che questa esperienza ha coinvolto i nonni ci rende felici.”

All’uscita da scuola, i bambini erano un fiume in piena di racconti: segno che l’esperienza ha lasciato un segno profondo nel cuore di ognuno di loro.

Un momento semplice ma prezioso, capace di unire le generazioni e rafforzare i legami della comunità scolastica.