Varese News

Scuola

“I nonni raccontano”: alla Scuola Canetta un pomeriggio di dialogo tra generazioni

Nella Giornata dei Nonni, bambini e nonni insieme per condividere ricordi, esperienze e valori

Mescolare futuro e passato per riscoprire valori comuni: è così che nasce “I nonni raccontano”, il pomeriggio che la Scuola Canetta di Varese ha dedicato, per il secondo anno consecutivo, all’incontro tra nonni e nipoti.

In occasione della Giornata dei Nonni, ciascuna delle cinque classi ha ospitato due nonni, che hanno condiviso con i bambini i ricordi della propria infanzia, tra scuola, giochi all’aperto, prime esperienze di volontariato e partecipazione alla vita associativa.

“Parlando del loro passato, i nonni hanno aperto uno spazio di confronto, spiegando ai bambini come la vita di qualche decennio fa fosse per certi aspetti diversa, ma per altri molto simile a quella che i piccoli studenti affrontano oggi” – ha commentato Gabriele Bruna, Presidente dell’Associazione Genitori Canetta.

La curiosità dei bambini, guidata con entusiasmo dagli insegnanti della Scuola Primaria di Sant’Ambrogio, non si è fatta attendere: decine di domande, dai ricordi scolastici alle abitudini quotidiane di un tempo, fino alla vita attuale dei nonni.

Per gli ospiti più grandi è stato un vero tuffo nel passato, ma anche un momento di orgoglio: rivivere esperienze di lavoro e di volontariato e scoprire l’interesse dei bambini ha reso l’incontro un’esperienza emozionante e indimenticabile.

Generico 29 Sep 2025

In una società che sempre più spesso si affida alla figura dei nonni per sostenere la crescita e l’educazione dei ragazzi, la scelta della Scuola Canetta di valorizzare il dialogo tra generazioni si conferma vincente.

Come Associazione siamo molto interessati al coinvolgimento di tutta la comunità nell’educazione delle giovani generazioni. Per noi, avere la possibilità di vivere momenti di condivisione con i ragazzi durante l’anno scolastico è molto importante. – ha aggiunto Bruna – Sapere che questa esperienza ha coinvolto i nonni ci rende felici.” Generico 29 Sep 2025

All’uscita da scuola, i bambini erano un fiume in piena di racconti: segno che l’esperienza ha lasciato un segno profondo nel cuore di ognuno di loro.

Un momento semplice ma prezioso, capace di unire le generazioni e rafforzare i legami della comunità scolastica.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.