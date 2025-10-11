IKEA apre in piazza San Vittore a Varese con un nuovo format urbano
L’azienda svedese inaugura un Plan and Order Point nel centro di Varese, all’interno degli spazi che ospitavano lo storico negozio Armeria Meschieri
Una delle piazze più centrali e simboliche di Varese si prepara a cambiare volto: IKEA è pronta ad aprire un nuovo punto vendita in piazza San Vittore, all’interno dei locali che un tempo ospitavano lo storico negozio Armeria Meschieri. Si tratta di un’apertura inedita per la città, che vedrà arrivare il colosso svedese dell’arredamento con un format completamente nuovo, pensato per i centri urbani.
Un nuovo modo di vivere IKEA: progettazione al centro
Non sarà il classico megastore, ma un “Plan and Order Point”, spazio più contenuto e interamente dedicato alla progettazione d’arredo. I clienti potranno ricevere supporto da personale esperto per progettare ogni ambiente della casa, scegliere i prodotti dal vasto catalogo IKEA e completare l’acquisto.
I mobili e gli accessori selezionati verranno poi consegnati a domicilio oppure ritirati presso uno dei tanti punti partner o uffici postali del territorio. Un servizio comodo, flessibile e pensato per avvicinare il marchio ai clienti delle città, senza bisogno di recarsi nei grandi store fuori porta.
L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dall’Amministrazione comunale, che sottolinea il valore simbolico e pratico dell’operazione. «L’arrivo di un grande marchio internazionale con il suo innovativo formato di vendita in pieno centro è un segnale concreto di interesse per la nostra città e per il suo tessuto economico – ha dichiarato la vicesindaco Ivana Perusin –. Il recupero di uno spazio commerciale rimasto chiuso da tempo porta nuova energia e contribuisce alla rigenerazione del cuore di Varese. Questo progetto arricchisce l’offerta del centro con un format innovativo e sostenibile, capace di attrarre nuovi visitatori e di creare sinergie positive con le attività già presenti».
Una tendenza nazionale che ora arriva anche a Varese
Dopo città come Milano, Roma, Torino e Palermo, anche Varese entra a far parte della rete di Plan and Order Point IKEA, confermandosi un territorio attrattivo per grandi brand e nuovi investimenti.
Il format rispecchia la volontà dell’azienda di rimanere vicina alle persone, offrendo soluzioni personalizzate in luoghi facilmente accessibili. L’apertura nel cuore della città giardino è prevista a breve, e si preannuncia già come una delle novità più attese del commercio locale.
