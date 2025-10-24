Il cimitero vecchio di Viggiù si racconta, tornano le visite guidate
Quattro domeniche di novembre per immergersi in un viaggio nella memoria, la storia e la cultura del paese
Un luogo silenzioso e carico di storie, che per quattro domeniche di novembre apre al pubblico per raccontarsi: il cimitero vecchio di Viggiù diventa protagonista di una serie di visite guidate organizzate dall’associazione Amici dei Musei Viggiutesi in collaborazione con il Comune di Viggiù.
Il calendario delle visite
Gli appuntamenti si svolgeranno domenica 2, 9, 16 e 23 novembre. Le visite cominceranno alle 14:00 e proseguiranno fino alle 16:00. Le visite sono gratuite, ma per partecipare è necessario prenotarsi via e-mail scrivendo a: amicimuseiviggiutesi@comune.viggiu.va.it
Un luogo da riscoprire
Il cimitero vecchio di Viggiù è un prezioso archivio a cielo aperto, che custodisce memorie, opere d’arte e testimonianze storiche legate alla comunità viggiutese. Durante le visite, le guide accompagneranno i partecipanti lungo un percorso tra tombe monumentali, epigrafi e curiosità locali, raccontando le storie di persone, famiglie e artisti che hanno segnato la vita del paese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.