Il cimitero vecchio di Viggiù si racconta, tornano le visite guidate

Quattro domeniche di novembre per immergersi in un viaggio nella memoria, la storia e la cultura del paese

Viggiù, il vecchio cimitero - foto di Merua61

Un luogo silenzioso e carico di storie, che per quattro domeniche di novembre apre al pubblico per raccontarsi: il cimitero vecchio di Viggiù diventa protagonista di una serie di visite guidate organizzate dall’associazione Amici dei Musei Viggiutesi in collaborazione con il Comune di Viggiù.

Il calendario delle visite

Gli appuntamenti si svolgeranno domenica 2, 9, 16 e 23 novembre. Le visite cominceranno alle 14:00 e proseguiranno fino alle 16:00. Le visite sono gratuite, ma per partecipare è necessario prenotarsi via e-mail scrivendo a: amicimuseiviggiutesi@comune.viggiu.va.it

Un luogo da riscoprire

Il cimitero vecchio di Viggiù è un prezioso archivio a cielo aperto, che custodisce memorie, opere d’arte e testimonianze storiche legate alla comunità viggiutese. Durante le visite, le guide accompagneranno i partecipanti lungo un percorso tra tombe monumentali, epigrafi e curiosità locali, raccontando le storie di persone, famiglie e artisti che hanno segnato la vita del paese.

Pubblicato il 24 Ottobre 2025
