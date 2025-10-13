Il concerto dei The Sun al teatro di Varese per festeggiare i 120 anni della San Vincenzo
Al termine del concerto, a ingresso libero, sono stati raccolti fondi destinati a finanziare le famiglie più bisognose che non sono in grado di pagare le utenze domestiche
Oltre 600 persone, in gran parte giovani, erano presenti domenica sera, 12 ottobre, al teatro Apollonio al concerto del gruppo musicale The Sun, organizzato dalla San Vincenzo di Varese per festeggiare i 120 anni della sua presenza in città.
Un incontro di due ore di musica, canti, balli e di testimonianze. Protagonisti i The Sun che hanno raccontato anche la propria storia personale fatta di grandi successi internazionali ma soprattutto di incontro con la fede cristiana che ha cambiato musica e testi delle loro canzoni.
Una storia che li ha portati a cantare in giro per il mondo: dal Giappone alla Terra Santa, dalla carceri alle giornate mondiali della gioventù. L’ultima esibizione ad agosto durante la veglia del Giubileo dei giovani con Papa Leone XIV.
Al termine del concerto – ad ingresso libero – sono stati raccolti fondi che la San Vincenzo destinerà per finanziare un progetto di aiuto alle famiglie più bisognose che non sono in grado di pagare le utenze domestiche. E’ l’ultimo di una serie di interventi che l’Associazione segue e promuove in città per far fronte alle sempre più numerose necessità economiche perché – dice il motto della San Vincenzo – “nessuna povertà è estranea a noi”.
