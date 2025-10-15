Il cordoglio di Fratelli d’Italia Gallarate per i carabinieri uccisi nel Veronese

A Gallarate il Circolo di Fratelli d’Italia “Giuseppe De Bernardi Martignoni” testimonia vicinanza

e solidarietà all’Arma dei Carabinieri per le tre vittime e i feriti nello sgombero di un casolare a Castel d’Azzano (Verona) e alla Polizia di Stato per il personale coinvolto nell’esplosione

«Esprimiamo la nostra commossa vicinanza e la massima solidarietà all’Arma dei Carabinieri per la morte di Marco Piffari, di Davide Bernardello e Valerio Daprà, avvenuta a seguito di una forte esplosione in un casolare da sgomberare in provincia di Verona. Episodi come questo scuotono il cuore di chi guarda da sempre ai Carabinieri e alle Forze dell’Ordine in generale, come preziosi servitori dello Stato e presidio di libertà per i cittadini».

«In questo difficile momento storico, il lavoro delle Forze di Pubblica Sicurezza è particolarmente complesso e pieno di insidie e pericoli, non solo per le manifestazioni di piazza quasi sempre infiltrate da delinquenti come i Black Bloc il cui obiettivo è destabilizzare il Paese, ma anche per il mancato rispetto della divisa che purtroppo si è diffuso in certi ambienti della nostra società da parte di cittadini italiani, e anche stranieri che ospitiamo».

«Da ultimo, ieri a Udine, dopo che si era conclusa una pacifica manifestazione ProPal per le vie della città, e a partita di calcio cominciata, quasi 200 antagonisti hanno provato a forzare il blocco delle Forze dell’Ordine intorno allo stadio per Italia-Israele ferendo con il lancio di pietre un carabiniere e due giornalisti, Elisa Dossi, 38 anni di Rainews 24, e Davide Albini Bevilacqua un videomaker di Local Team.

Augurandoci che le violenze contro che lavora in divisa cessino presto, ci piace citare due fonti, una religiosa, l’altra laica: “La violenza non risolve mai i conflitti, e nemmeno diminuisce le loro drammatiche conseguenze”(Papa Giovanni Paolo II) “La violenza è l’ultimo rifugio dell’incompetente” Isaac Asimov»