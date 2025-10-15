Varese News

Gallarate/Malpensa

Il cordoglio di Fratelli d’Italia Gallarate per i carabinieri uccisi nel Veronese

Il Circolo di Fratelli d'Italia “Giuseppe De Bernardi Martignoni” esprime "vicinanza e solidarietà" dopo il gravissimo episodio avvenuto durante un complicato sfratto

Generico 13 Oct 2025

A Gallarate il Circolo di Fratelli d’Italia “Giuseppe De Bernardi Martignoni” testimonia vicinanza
e solidarietà all’Arma dei Carabinieri per le tre vittime e i feriti nello sgombero di un casolare a Castel d’Azzano (Verona) e alla Polizia di Stato per il personale coinvolto nell’esplosione

«Esprimiamo la nostra commossa vicinanza e la massima solidarietà all’Arma dei Carabinieri per la morte di Marco Piffari, di Davide Bernardello e Valerio Daprà, avvenuta a seguito di una forte esplosione in un casolare da sgomberare in provincia di Verona. Episodi come questo scuotono il cuore di chi guarda da sempre ai Carabinieri e alle Forze dell’Ordine in generale, come preziosi servitori dello Stato e presidio di libertà per i cittadini».

«In questo difficile momento storico, il lavoro delle Forze di Pubblica Sicurezza è particolarmente complesso e pieno di insidie e pericoli, non solo per le manifestazioni di piazza quasi sempre infiltrate da delinquenti come i Black Bloc il cui obiettivo è destabilizzare il Paese, ma anche per il mancato rispetto della divisa che purtroppo si è diffuso in certi ambienti della nostra società da parte di cittadini italiani, e anche stranieri che ospitiamo».

«Da ultimo, ieri a Udine, dopo che si era conclusa una pacifica manifestazione ProPal per le vie della città, e a partita di calcio cominciata, quasi 200 antagonisti hanno provato a forzare il blocco delle Forze dell’Ordine intorno allo stadio per Italia-Israele ferendo con il lancio di pietre un carabiniere e due giornalisti, Elisa Dossi, 38 anni di Rainews 24, e Davide Albini Bevilacqua un videomaker di Local Team.
Augurandoci che le violenze contro che lavora in divisa cessino presto, ci piace citare due fonti, una religiosa, l’altra laica: “La violenza non risolve mai i conflitti, e nemmeno diminuisce le loro drammatiche conseguenze”(Papa Giovanni Paolo II) “La violenza è l’ultimo rifugio dell’incompetente” Isaac Asimov»

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.