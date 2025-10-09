Rovellasca
“Il mio linguaggio è la mia arte”: la personale di Alejandro Belleri arriva a Rovellasca
L’esposizione sarà visitabile allo Spazio Santa Marta, in piazza Risorgimento, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre, con ingresso libero
11 Ottobre 2025 - 12 Ottobre 2025
Nel fine settimana l’Associazione Culturale Il Pozzo propone a Rovellasca una mostra dedicata alle opere di Alejandro Belleri.
L’esposizione, intitolata “Il mio linguaggio è la mia arte“, sarà visitabile allo Spazio Santa Marta, in piazza Risorgimento, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre, con ingresso libero.
La mostra sarà aperta al pubblico sabato 11 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 e domenica 12 ottobre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.
9 Ottobre 2025