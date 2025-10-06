Il Puccini onora Enrico Intra con la laurea honoris causa
Il poliedrico pianista, capace di muoversi tra classic,a jazz e pop, sarà al Teatro del Popolo il 26 ottobre. Ma il mese d'inizio autunno ha una proposta più ampia, con diversi concerti e incontri
Il conservatorio Puccini onora con la laurea honoris causa il grande pianista Enrico Intra. Sarà l’appuntamento di punta della ricca proposta d’autunno del conservatorio: domenica 26 ottobre il poliedrico musicista – oggi novantenne – sarà al Teatro del Popolo per la cerimonia e proporrà anche alcuni interventi musicali.
Si potrà inoltre assistere a una giornata dedicata alle prove finali delle lauree degli studenti del Conservatorio in forma di veri e propri concerti e alle audizioni preliminari del prestigioso concorso Fujairah International Piano Competition. Il mese sarà poi arricchito dai primi due appuntamenti del festival “Quattro mani…al pianoforte!”
A seguire i dettagli di ciascun evento.
LAUREE IN CONCERTO!
Data: sabato 11 ottobre
Orario: dalle 15:00 alle 20:00
Luogo: Teatro del Popolo, Gallarate
Assisteremo alle prove finali in forma di concerto del clarinettista Riccardo Lentini (ore 15:00), e dei pianisti Emanuele Nazzareno Piovesan (ore 16,30), Jacopo Girino (ore 18:00) e Roberto Guglielmi (ore 19:00). I Concerti sono aperti al pubblico.
FUJAIRAH INTERNATIONAL PIANO COMPETITION
Data: domenica 12 ottobre
Orario: dalle 9:30
Luogo: Teatro del Popolo, Gallarate
Grazie a un accordo di cooperazione congiunta raggiunto dal Conservatorio di Musica Giacomo Puccini di Gallarate e la Fujairah Fine Arts Academy (Emirati Arabi Uniti), il Conservatorio ospiterà le audizioni preliminari del prestigioso concorso Fujairah International Piano Competition. Le audizioni saranno aperte al pubblico.
DANZE ATTRAVERSO L’EUROPA
Data: martedì 14 ottobre
Orario: 18:30
Luogo: Teatro del Popolo, Gallarate
Il duo composto dagli studenti del Conservatorio Emanuele Nazzareno Piovesan e Beatrice Distefano inaugurerà il Festival Quattro mani…al pianoforte! con un brillante programma intitolato “Danze attraverso l’Europa”.
ENRICO INTRA | LAUREA HONORIS CAUSA
Data: domenica 26 ottobre
Orario: 17:00
Luogo: Teatro del Popolo, Gallarate
Assisteremo con immenso piacere alla cerimonia per il conferimento della Laurea Honoris Causa al grande musicista Enrico Intra. Il Maestro interverrà con alcuni interventi musicali, “dialogando” con le esecuzioni di alcuni selezionati studenti del Conservatorio.
RITMI E DANZE POPOLARI NELL’EUROPA DEL XIX SECOLO
Data: martedì 28 ottobre
Orario: 20:30
Luogo: Teatro del Popolo, Gallarate
All’interno del Festival “Quattro mani…al pianoforte!” si esibirà il duo composto da Cristiana Nicolini, docente del Conservatorio Puccini, e dal pianista Leonardo Bartelloni, con un variegato programma intitolato “Ritmi e danze popolari nell’Europa del XIX secolo”.
