Il varesino Matteo Magistrali firma le nuove Ave Maria scritte per ricordare Boezio: concerti a Milano e Pavia

Due città, un progetto musicale di grande respiro e un anniversario importante: la Schola Gregoriana Ghislieri propone Rosarium, un concerto che intreccia tradizione e contemporaneità attraverso Ave Marie gregoriane e nuove composizioni firmate dal varesino Matteo Magistrali, in occasione del XV centenario della morte di Severino Boezio.

Il concerto sarà proposto in due date:

Giovedì 23 ottobre 2025 a Milano, nella Chiesa di Santa Maria Segreta (ore 20.30), all’interno del ciclo Musica Eterna

nella Chiesa di Santa Maria Segreta (ore 20.30), all’interno del ciclo Musica Eterna Venerdì 24 ottobre 2025 a Pavia, nella suggestiva cornice della basilica di San Pietro in Ciel d’Oro (ore 21.00), dove sono custodite le spoglie dello stesso Boezio

Voci di contemplazione in dialogo

Il progetto Rosarium nasce dal desiderio di mettere in dialogo il canto gregoriano – nella sua purezza e forza meditativa – con nuove Ave Marie composte da Matteo Magistrali, appositamente per questa occasione. A dirigere l’ensemble è Renato Cadel, alla guida della Schola Gregoriana Ghislieri, formazione di punta nel panorama della musica vocale antica.

Ad arricchire la serata di Pavia saranno anche le letture boeziane affidate alla voce recitante Gaia Bellunato, che accompagneranno l’ascolto con testi tratti dalle opere filosofiche di Boezio, figura centrale della cultura tardo-antica e medievale.

Tra “Chronos” e “Kairos”: la riflessione musicale sul tempo

Il concerto Rosarium si inserisce nel programma “Chronos e Kairos”, un ciclo di eventi a Milano che riflettono sul tempo nella musica. Dopo il concerto del 23 ottobre, il progetto proseguirà:

Lunedì 10 novembre, sempre a Santa Maria Segreta, con Temps, un concerto dedicato a Olivier Messiaen e al suo Quatuor pour la fin du temps, eseguito da Marco Giani (clarinetto), Miriam Dal Don (violino), Francesco Parazzoli (violoncello) e Emanuela Piemonti (pianoforte)

Domenica 23 novembre alla Biblioteca dell’Incoronata con la finale del Bando di Composizione Virgo Vox, un momento dedicato alla nuova musica corale con votazione del pubblico e giuria

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.