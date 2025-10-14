Inaugurato un nuovo Fineco Center a Varese
Aperto un nuovo punto di riferimento nel cuore della città per la gestione dei risparmi. La nuova struttura porta a 83 i negozi finanziari in tutta la Lombardia
Si sono concluse con successo le 5 giornate di inaugurazione del nuovo Fineco Center di Varese, in via Alessandro Manzoni 4, che porta a 83 i negozi finanziari in tutta la Lombardia. Tra il 9 e il 14 ottobre, hanno preso parte all’evento oltre 850 invitati tra istituzioni e clienti. Al taglio del nastro sono intervenuti Mauro Albanese, Vicedirettore Generale e Direttore Commerciale Rete PFA & Private Banking di Fineco, il sindaco di Varese Davide Galimberti e la vicesindaca Ivana Perusin. (nella foto in alto: a partire da sinistra Pietro Lamboglia, Group Manager. Mauro Albanese, Vicedirettore Generale e Direttore Commerciale Rete PFA & Private Banking. Ivana Perusin, vicesindaca di Varese. Marco Rossi, Area Manager)
Il nuovo Fineco Center ospita la squadra del Group Manager Pietro Lamboglia, composta da 25 professionisti, parte della struttura dell’Area Manager Marco Rossi. La nuova apertura consolida la presenza della rete di consulenti della banca sul territorio, in un contesto in cui sempre più risparmiatori si rivolgono a un professionista che li guidi in una gestione professionale del patrimonio.
«Negli ultimi anni le famiglie hanno cambiato il modo in cui approcciano la gestione dei risparmi prestando molta più attenzione all’efficienza e ai costi. Il modello di consulenza Fineco basato su trasparenza, convenienza e qualità del servizio è in grado di rispondere alle nuove esigenze, e ci rende particolarmente attrattivi per i migliori professionisti sul mercato» afferma Marco Rossi, Area Manager Fineco.
Il nuovo Fineco Center di Varese, posizionato nel cuore della città e all’interno di un palazzo d’epoca, si sviluppa su tre piani, con uno spazio di accoglienza per i clienti al piano terra. Gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione hanno dotato la struttura di impianti e tecnologie avanzate, preservando al contempo i decori originali dell’edificio storico.
«Con l’inaugurazione del nuovo Fineco Center rafforziamo il nostro legame con un territorio caratterizzato da un forte tessuto imprenditoriale, e offriamo alle famiglie un punto di riferimento concreto per la gestione dei propri risparmi» commenta Pietro Lamboglia, Group Manager Fineco.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.