Inaugurato un nuovo Fineco Center a Varese

Si sono concluse con successo le 5 giornate di inaugurazione del nuovo Fineco Center di Varese, in via Alessandro Manzoni 4, che porta a 83 i negozi finanziari in tutta la Lombardia. Tra il 9 e il 14 ottobre, hanno preso parte all’evento oltre 850 invitati tra istituzioni e clienti. Al taglio del nastro sono intervenuti Mauro Albanese, Vicedirettore Generale e Direttore Commerciale Rete PFA & Private Banking di Fineco, il sindaco di Varese Davide Galimberti e la vicesindaca Ivana Perusin. (nella foto in alto: a partire da sinistra Pietro Lamboglia, Group Manager. Mauro Albanese, Vicedirettore Generale e Direttore Commerciale Rete PFA & Private Banking. Ivana Perusin, vicesindaca di Varese. Marco Rossi, Area Manager)

Il nuovo Fineco Center ospita la squadra del Group Manager Pietro Lamboglia, composta da 25 professionisti, parte della struttura dell’Area Manager Marco Rossi. La nuova apertura consolida la presenza della rete di consulenti della banca sul territorio, in un contesto in cui sempre più risparmiatori si rivolgono a un professionista che li guidi in una gestione professionale del patrimonio.

«Negli ultimi anni le famiglie hanno cambiato il modo in cui approcciano la gestione dei risparmi prestando molta più attenzione all’efficienza e ai costi. Il modello di consulenza Fineco basato su trasparenza, convenienza e qualità del servizio è in grado di rispondere alle nuove esigenze, e ci rende particolarmente attrattivi per i migliori professionisti sul mercato» afferma Marco Rossi, Area Manager Fineco.

Il nuovo Fineco Center di Varese, posizionato nel cuore della città e all’interno di un palazzo d’epoca, si sviluppa su tre piani, con uno spazio di accoglienza per i clienti al piano terra. Gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione hanno dotato la struttura di impianti e tecnologie avanzate, preservando al contempo i decori originali dell’edificio storico.

«Con l’inaugurazione del nuovo Fineco Center rafforziamo il nostro legame con un territorio caratterizzato da un forte tessuto imprenditoriale, e offriamo alle famiglie un punto di riferimento concreto per la gestione dei propri risparmi» commenta Pietro Lamboglia, Group Manager Fineco.