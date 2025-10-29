Incantesimi di luce nel weekend di Halloween a Villa Panza

Speciale visita guidata con laboratorio per bambini nel pomeriggio del 31 ottobre e nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 novembre

In occasione della festa di Halloween, Villa Panza invita famiglie e bambini a vivere un’esperienza speciale con tra giochi di luce, ombre e colori.

Incantesimi di luce è il titolo dell’iniziativa proposta ai bambini nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre e poi nelle giornate di sabato e domenica.

I piccoli partecipanti – indicativamente tra i 4 e gli 8 anni e accompagnati – esploreranno le stanze della villa, che ospitano opere d’arte contemporanea. Scopriranno come la luce, con le sue infinite sfumature e variazioni, abbia il potere di trasformare gli spazi e creare nuovi misteriosi mondi.

Poi, in laboratorio, i bambini si dedicheranno alla produzione di un elaborato creativo, con l’utilizzo di forme, colori, e tanta fantasia.

