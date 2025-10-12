Incendio in un monastero di suore di clausura nel Lecchese

Un incendio ha colpito nella serata di sabato 11 ottobre il Monastero delle Romite Ambrosiane di Perego, frazione del comune di La Valletta Brianza in provincia di Lecco. Le fiamme si sono sviluppate nella copertura dell’edificio, che ospita una comunità di suore di clausura, richiedendo l’intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

Tutte le religiose presenti all’interno del monastero sono state tratte in salvo. Una di loro, di 87 anni, ha avuto bisogno di assistenza sanitaria ed è stata affidata alle cure del personale del 118, intervenuto sul posto insieme ai pompieri.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di contenere il rogo ed evitare che si propagasse oltre la zona del tetto. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e si sono concluse in tarda serata.

Il Monastero delle Romite Ambrosiane non è solo un luogo di preghiera e clausura, ma anche un punto di riferimento spirituale per la comunità locale. Proprio la scorsa settimana il cardinale Francesco Coccopalmerio aveva fatto visita alla comunità religiosa.

Inoltre, questo luogo è legato alla figura di San Carlo Acutis: nel 1998 il giovane beato ricevette proprio qui la sua Prima Comunione.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non si segnalano danni strutturali gravi, ma saranno necessari sopralluoghi tecnici per verificare l’agibilità dell’edificio e la portata dei danni.