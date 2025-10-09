Incidente sulla provinciale Lonate-Vizzola, ferita una ragazza

Mezzi del 118, tra cui l’elisoccorso da Como, sono intervenuti a metà pomeriggio di giovedì 9 ottobre in via del Gregge (Strada Provinciale 52), tra Lonate Pozzolo e Malpensa.

L’incidente – tra un’auto e una moto – è avvenuto poco dopo le 17 a ridosso del portale della galleria, sul posto sono arrivati automatica, ambulanza della Croce Rossa e appunto anche l’elisoccorso.

La persona coinvolta è una ragazza, secondo le prime informazioni ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita. È stata sbalzata e ha riportato traume facciale e diverse contusioni: è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese.