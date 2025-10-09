Varese News

Gallarate/Malpensa

Incidente sulla provinciale Lonate-Vizzola, ferita una ragazza

Scontro in via del Gregge in prossimità della galleria artificiale. La giovane trasferita a Varese dall'elisoccorso

gallarate generico

Mezzi del 118, tra cui l’elisoccorso da Como, sono intervenuti a metà pomeriggio di giovedì 9 ottobre in via del Gregge (Strada Provinciale 52), tra Lonate Pozzolo e Malpensa.

L’incidente – tra un’auto e una moto – è avvenuto poco dopo le 17 a ridosso del portale della galleria, sul posto sono arrivati automatica, ambulanza della Croce Rossa e appunto anche l’elisoccorso.

La persona coinvolta è una ragazza, secondo le prime informazioni ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita. È stata sbalzata e ha riportato traume facciale e diverse contusioni: è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese.

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.