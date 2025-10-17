Varese News

Saronno/Tradate

Incidente tra auto e moto a Uboldo: ferito un uomo di 31 anni

L’incidente ha causato alcuni disagi alla circolazione lungo via IV Novembre, il tratto uboldese della statale 527. Il ferito ricoverato in codice giallo all'ospedale di Legnano

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Incidente stradale questa mattina a Uboldo, dove poco prima delle 10 un’auto e una moto si sono scontrare in via IV Novembre. Due le persone coinvolte, tra cui un uomo di 31 anni, soccorso in codice giallo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lainate, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Saronno, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità.

Dopo i primi accertamenti sul posto, il motociclista è stato trasportato in ospedale a Legnano, in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

L’incidente ha causato alcuni disagi alla circolazione lungo via IV Novembre, il tratto uboldese della statale 527, una delle arterie principali del paese, con rallentamenti e code

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.

di
Pubblicato il 17 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.