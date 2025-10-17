Incidente tra auto e moto a Uboldo: ferito un uomo di 31 anni
L’incidente ha causato alcuni disagi alla circolazione lungo via IV Novembre, il tratto uboldese della statale 527. Il ferito ricoverato in codice giallo all'ospedale di Legnano
Incidente stradale questa mattina a Uboldo, dove poco prima delle 10 un’auto e una moto si sono scontrare in via IV Novembre. Due le persone coinvolte, tra cui un uomo di 31 anni, soccorso in codice giallo.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lainate, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Saronno, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità.
Dopo i primi accertamenti sul posto, il motociclista è stato trasportato in ospedale a Legnano, in condizioni serie ma non in pericolo di vita.
L’incidente ha causato alcuni disagi alla circolazione lungo via IV Novembre, il tratto uboldese della statale 527, una delle arterie principali del paese, con rallentamenti e code
Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.
