Varese News

Gallarate/Malpensa

Incidente tra Solbiate Arno e Castronno, sei chilometri di coda sulla A8

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino di giovedì 23 ottobre, all’altezza del chilometro 31.9 e ha provocato forti rallentamenti lungo la tratta autostradale

Generico 20 Oct 2025

Mattinata complessa sulla A8 Milano-Varese in direzione Varese, dove si è formata una coda di circa 6 chilometri tra Solbiate Arno e Castronno a causa di un incidente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino di giovedì 23 ottobre, all’altezza del chilometro 31.9 e ha provocato forti rallentamenti lungo la tratta autostradale. 

Per chi è diretto verso Varese, viene suggerito di entrare in autostrada dal casello di Gallarate. Per chi arriva da Milano, l’uscita consigliata per evitare l’ingorgo è quella di Cavaria. Intorno alle 9.30 la strada è stata liberata e il traffico è lentamente ripreso.

 

Roberta Bertolini
roberta.bertolini@varesenews.it

Cerco di essere i vostri occhi e la vostra voce. Se pensate che quello che stiamo facendo meriti di essere sostenuto, abbonatevi a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.