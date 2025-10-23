Incidente tra Solbiate Arno e Castronno, sei chilometri di coda sulla A8
L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino di giovedì 23 ottobre, all’altezza del chilometro 31.9 e ha provocato forti rallentamenti lungo la tratta autostradale
Mattinata complessa sulla A8 Milano-Varese in direzione Varese, dove si è formata una coda di circa 6 chilometri tra Solbiate Arno e Castronno a causa di un incidente.
L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino di giovedì 23 ottobre, all’altezza del chilometro 31.9 e ha provocato forti rallentamenti lungo la tratta autostradale.
Per chi è diretto verso Varese, viene suggerito di entrare in autostrada dal casello di Gallarate. Per chi arriva da Milano, l’uscita consigliata per evitare l’ingorgo è quella di Cavaria. Intorno alle 9.30 la strada è stata liberata e il traffico è lentamente ripreso.
