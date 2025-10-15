Induno Olona piange Debora Zandarin
"Una donna straordinaria, forte, tenace, capace di sorridere anche quando la vita le metteva davanti prove durissime". Aveva 42 anni e lascia quattro figli. Giovedì 16 ottobre il funerale
Una giovane vita spezzata. Induno Olona piange Debora Zandarin, morta a 42 anni a causa dopo una lunga malattia.
Molto conosciuta in paese, mamma di 4 figli, lascia un grande vuoto nella comunità.
«Una donna straordinaria, forte, tenace, capace di sorridere anche quando la vita le metteva davanti prove durissime. Debora non ha mai smesso di lottare, di credere, di amare. Ha affrontato tutto con una forza che resterà per sempre un esempio per chi ha avuto la fortuna di conoscerla», il commento sui social della società Olona.
Il funerale si svolgerà giovedì 16 ottobre alle ore 14.30 nella Chiesa di San Paolo Apostolo a Induno Olona.
