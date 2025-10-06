Varese News

Interventi sulla rete idrica, possibili interruzioni dell’erogazione dell’acqua a Luvinate

Giove 9 ottobre dalle 8 alle 18 è prevista l'interruzione per le utenze di via Mazzini, via Bosisio e via Castello

rubinetto acqua

Giovedì 9 ottobre dalle ore 8 alle 18 è previsto un intervento della società Lereti sulla rete di distribuzione “Luvinate – Varese” che comporterà l’interruzione del servizio presso le utenze delle vie Mazzini, Bosisio e Castello. A partire dall’orario indicato, nelle aree indicate potranno verificarsi interruzioni dell’erogazione dell’acqua, cali di pressione e possibile opalescenza che potrebbero interessare anche altre zonee del Comune.

Al termine delle attività potranno permanere alcuni fenomeni di intorbidimento dell’acqua; si consiglia pertanto di farla scorrere prima dell’utilizzo.

Pubblicato il 06 Ottobre 2025
