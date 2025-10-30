Varese News

Varese Laghi

La cometa Lemmon vista da…Casciago

È la cometa C/2025 A6 (Lemmon), immortalata dal fotografo amatoriale Gabriele Brugnoni nella serata di martedì 28 ottobre

Generico 27 Oct 2025

Una scia di luce ha attraversato il cielo sopra…Casciago, incastonandosi accanto al profilo della chiesa di Sant’Eusebio. È la cometa C/2025 A6 (Lemmon), immortalata dal fotografo amatoriale Gabriele Brugnoni nella serata di martedì 28 ottobre.

Lo scatto, realizzato con una reflex Canon 6D e obiettivo da 50 mm, mostra il passaggio della cometa sulla sinistra, accanto a un albero che sembra quasi accompagnarla nel suo viaggio. L’immagine è il frutto di un lavoro paziente e appassionato: oltre 500 scatti da 3,2 secondi ciascuno, per una esposizione complessiva di circa 25 minuti, necessari a catturare la chioma della cometa nonostante l’inquinamento luminoso della zona.

«La posizione non consentiva di arretrare per ottenere un’inquadratura più ampia», racconta Brugnoni, «ma ho voluto mantenere una prospettiva naturale, che restituisse l’atmosfera reale del momento».

Un piccolo miracolo di tecnica e passione, che regala ai casciaghesi e non solo l’emozione di un incontro raro tra il cielo e la terra, tra la luce antica di una cometa e il profilo familiare della chiesa che veglia sul paese.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.