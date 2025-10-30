La cometa Lemmon vista da…Casciago

Una scia di luce ha attraversato il cielo sopra…Casciago, incastonandosi accanto al profilo della chiesa di Sant’Eusebio. È la cometa C/2025 A6 (Lemmon), immortalata dal fotografo amatoriale Gabriele Brugnoni nella serata di martedì 28 ottobre.

Lo scatto, realizzato con una reflex Canon 6D e obiettivo da 50 mm, mostra il passaggio della cometa sulla sinistra, accanto a un albero che sembra quasi accompagnarla nel suo viaggio. L’immagine è il frutto di un lavoro paziente e appassionato: oltre 500 scatti da 3,2 secondi ciascuno, per una esposizione complessiva di circa 25 minuti, necessari a catturare la chioma della cometa nonostante l’inquinamento luminoso della zona.

«La posizione non consentiva di arretrare per ottenere un’inquadratura più ampia», racconta Brugnoni, «ma ho voluto mantenere una prospettiva naturale, che restituisse l’atmosfera reale del momento».

Un piccolo miracolo di tecnica e passione, che regala ai casciaghesi e non solo l’emozione di un incontro raro tra il cielo e la terra, tra la luce antica di una cometa e il profilo familiare della chiesa che veglia sul paese.