Varese News

Italia/Mondo

La Commissione Ue multa Gucci, Chloé e Loewe per 157 milioni di euro

Le tre case di moda accusate di aver imposto ai rivenditori i prezzi di vendita dei propri prodotti, limitando la concorrenza

bandiera europea europa bruxelles

La Commissione europea ha colpito tre colossi della moda con una delle sanzioni più pesanti mai inflitte nel settore del lusso. Gucci, Chloé e Loewe dovranno pagare complessivamente più di 157 milioni di euro per aver imposto ai rivenditori indipendenti i prezzi a cui vendere i propri prodotti, violando le regole europee sulla concorrenza.

Secondo Bruxelles, le tre case avevano stabilito meccanismi di controllo dei listini, impedendo ai negozi partner di offrire sconti o variazioni di prezzo, tanto nei punti vendita quanto online. Un sistema che, di fatto, bloccava la libera concorrenza e manteneva artificialmente alti i prezzi per i consumatori.

Nel corso dell’indagine, le aziende hanno collaborato con la Commissione ottenendo una riduzione della multa

Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per una Transizione pulita, giusta e competitiva, ha dichiarato: «Oggi abbiamo multato tre case di moda europee per aver interferito con i prezzi dei rivenditori indipendenti in violazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza. In Europa tutti i consumatori, indipendentemente dall’acquisto, e ovunque lo acquistino, online o offline, meritano i vantaggi di un’autentica concorrenza sui prezzi. Questa decisione invia un segnale forte all’industria della moda e non solo che non tollereremo questo tipo di pratiche in Europa e che la concorrenza leale e la protezione dei consumatori si applicano a tutti allo stesso modo».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.