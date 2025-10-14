La Commissione Ue multa Gucci, Chloé e Loewe per 157 milioni di euro

La Commissione europea ha colpito tre colossi della moda con una delle sanzioni più pesanti mai inflitte nel settore del lusso. Gucci, Chloé e Loewe dovranno pagare complessivamente più di 157 milioni di euro per aver imposto ai rivenditori indipendenti i prezzi a cui vendere i propri prodotti, violando le regole europee sulla concorrenza.

Secondo Bruxelles, le tre case avevano stabilito meccanismi di controllo dei listini, impedendo ai negozi partner di offrire sconti o variazioni di prezzo, tanto nei punti vendita quanto online. Un sistema che, di fatto, bloccava la libera concorrenza e manteneva artificialmente alti i prezzi per i consumatori.

Nel corso dell’indagine, le aziende hanno collaborato con la Commissione ottenendo una riduzione della multa

Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per una Transizione pulita, giusta e competitiva, ha dichiarato: «Oggi abbiamo multato tre case di moda europee per aver interferito con i prezzi dei rivenditori indipendenti in violazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza. In Europa tutti i consumatori, indipendentemente dall’acquisto, e ovunque lo acquistino, online o offline, meritano i vantaggi di un’autentica concorrenza sui prezzi. Questa decisione invia un segnale forte all’industria della moda e non solo che non tollereremo questo tipo di pratiche in Europa e che la concorrenza leale e la protezione dei consumatori si applicano a tutti allo stesso modo».