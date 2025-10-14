La Commissione Ue multa Gucci, Chloé e Loewe per 157 milioni di euro
Le tre case di moda accusate di aver imposto ai rivenditori i prezzi di vendita dei propri prodotti, limitando la concorrenza
La Commissione europea ha colpito tre colossi della moda con una delle sanzioni più pesanti mai inflitte nel settore del lusso. Gucci, Chloé e Loewe dovranno pagare complessivamente più di 157 milioni di euro per aver imposto ai rivenditori indipendenti i prezzi a cui vendere i propri prodotti, violando le regole europee sulla concorrenza.
Secondo Bruxelles, le tre case avevano stabilito meccanismi di controllo dei listini, impedendo ai negozi partner di offrire sconti o variazioni di prezzo, tanto nei punti vendita quanto online. Un sistema che, di fatto, bloccava la libera concorrenza e manteneva artificialmente alti i prezzi per i consumatori.
Nel corso dell’indagine, le aziende hanno collaborato con la Commissione ottenendo una riduzione della multa
Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per una Transizione pulita, giusta e competitiva, ha dichiarato: «Oggi abbiamo multato tre case di moda europee per aver interferito con i prezzi dei rivenditori indipendenti in violazione delle norme dell’UE in materia di concorrenza. In Europa tutti i consumatori, indipendentemente dall’acquisto, e ovunque lo acquistino, online o offline, meritano i vantaggi di un’autentica concorrenza sui prezzi. Questa decisione invia un segnale forte all’industria della moda e non solo che non tollereremo questo tipo di pratiche in Europa e che la concorrenza leale e la protezione dei consumatori si applicano a tutti allo stesso modo».
