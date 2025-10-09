Varese News

“La cura della vista è il primo passo per garantire la qualità della vita”

Oltre cento cittadini hanno partecipato allo screening oculistico gratuito promosso in occasione della Giornata Mondiale della Vista, presso la sede di via Mercantini

Controlli gratuiti della vista come occasione di prevenzione in occasione della Giornata Mondiale. Questa mattina dalle 9 alle 13, un centinaio di cittadini si è presentato nella sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in via Mercantini 10 Varese per sottoporsi a controlli mirati, condotti dai medici  del reparto di oculistica dell’Asst Sette Laghi diretto dal dottor Paolo Radice e del servizio glaucoma coordinato dal dottor Maurizio Digiuni. Erano presenti anche alcuni studenti del percorso “ottico” dell’Eianudi di Varese a cui è spettato il compito di assistere le attività mediche.

La prevenzione al centro

La cura della vista rappresenta il primo, fondamentale passo per garantire una buona qualità della vita a tutte le età. I promotori hanno ribadito l’importanza della diagnosi precoce, che consente interventi tempestivi e spesso risolutivi, e il valore delle sinergie tra enti, istituzioni e associazioni del territorio.

«Investire nella prevenzione non è una spesa, ma un’azione strategica per la salute pubblica» è stato ricordato durante l’incontro che hanno sottolineato il pericolo di malattie considerate silenti: come la maculopatia, glaucoma, cataratta. Sono le principali patologie che colpiscono gli occhi.

Mentre, però, la cataratta non ha bisogno di un intervento immediato, la degenerazione maculare senile e il glaucoma richiedono interventi tempestivi. Il problema è che sono malattie silenti e solo una visita dallo specialista può fare diagnosi precoce.

L’impegno quotidiano dell’UICI

Fondata nel 1920, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è un Ente del Terzo Settore che opera senza fini di lucro per promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità visiva.« La sezione di Varese – ha spiegato la cui presidente della sezione varesina Cristina Pasquino– è attiva in tutta la provincia e si occupa di affiancare bambini, adulti e anziani nel loro percorso verso l’autonomia, offrendo servizi di consulenza, supporto scolastico e lavorativo, assistenza per pratiche amministrative e iniziative culturali e sportive.

Tra le attività più rilevanti c’è lo Sportello Autonomia, che propone percorsi individuali per migliorare le competenze quotidiane delle persone cieche e ipovedenti, rafforzando la loro indipendenza e capacità di partecipazione attiva nella società.

Il Supporto Psicologico, invece, è indicato nei casi in cui la riduzione o la perdita della vista necessitano di un intervento che favorisca l’elaborazione di questo trauma, la riacquisizione dell’autostima e l’affiancamento motivazionale durate il percorso  riabilitativo alle autonomie.

La proposta è estesa anche ai familiari.

La sede UICI di Varese è un punto di riferimento riconosciuto sul territorio anche per il supporto fornito alle famiglie e per il lavoro di rete svolto insieme a istituzioni, enti sanitari e scolastici.

Pubblicato il 09 Ottobre 2025
