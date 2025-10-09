“La cura della vista è il primo passo per garantire la qualità della vita”

Controlli gratuiti della vista come occasione di prevenzione in occasione della Giornata Mondiale. Questa mattina dalle 9 alle 13, un centinaio di cittadini si è presentato nella sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in via Mercantini 10 Varese per sottoporsi a controlli mirati, condotti dai medici del reparto di oculistica dell’Asst Sette Laghi diretto dal dottor Paolo Radice e del servizio glaucoma coordinato dal dottor Maurizio Digiuni. Erano presenti anche alcuni studenti del percorso “ottico” dell’Eianudi di Varese a cui è spettato il compito di assistere le attività mediche.

La prevenzione al centro

La cura della vista rappresenta il primo, fondamentale passo per garantire una buona qualità della vita a tutte le età. I promotori hanno ribadito l’importanza della diagnosi precoce, che consente interventi tempestivi e spesso risolutivi, e il valore delle sinergie tra enti, istituzioni e associazioni del territorio.

«Investire nella prevenzione non è una spesa, ma un’azione strategica per la salute pubblica» è stato ricordato durante l’incontro che hanno sottolineato il pericolo di malattie considerate silenti: come la maculopatia, glaucoma, cataratta. Sono le principali patologie che colpiscono gli occhi.

Mentre, però, la cataratta non ha bisogno di un intervento immediato, la degenerazione maculare senile e il glaucoma richiedono interventi tempestivi. Il problema è che sono malattie silenti e solo una visita dallo specialista può fare diagnosi precoce.

L’impegno quotidiano dell’UICI

Fondata nel 1920, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è un Ente del Terzo Settore che opera senza fini di lucro per promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità visiva.« La sezione di Varese – ha spiegato la cui presidente della sezione varesina Cristina Pasquino– è attiva in tutta la provincia e si occupa di affiancare bambini, adulti e anziani nel loro percorso verso l’autonomia, offrendo servizi di consulenza, supporto scolastico e lavorativo, assistenza per pratiche amministrative e iniziative culturali e sportive.

Tra le attività più rilevanti c’è lo Sportello Autonomia, che propone percorsi individuali per migliorare le competenze quotidiane delle persone cieche e ipovedenti, rafforzando la loro indipendenza e capacità di partecipazione attiva nella società.

Il Supporto Psicologico, invece, è indicato nei casi in cui la riduzione o la perdita della vista necessitano di un intervento che favorisca l’elaborazione di questo trauma, la riacquisizione dell’autostima e l’affiancamento motivazionale durate il percorso riabilitativo alle autonomie.

La proposta è estesa anche ai familiari.

La sede UICI di Varese è un punto di riferimento riconosciuto sul territorio anche per il supporto fornito alle famiglie e per il lavoro di rete svolto insieme a istituzioni, enti sanitari e scolastici.