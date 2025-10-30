La direttrice del carcere di Busto Maria Pitaniello va a dirigere San Vittore

Maria Pitaniello lascia Busto Arsizio per San Vittore: la direttrice della Casa circondariale, arrivata nel 2023 al numero 102 di via per Cassano Magnago a Busto, va ora “al numero 2” di piazza Filangeri, lo storico carcere milanese, sempre come direttrice.

Pitaniello (a destra nella foto) ha salutato il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello in occasione delle riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi a Villa Recalcati, presieduto da Pasquariello, alla presenza del dott. Mazza, questore, del colonnello Gagliardo, comandante provinciale dei Carabinieri, del Gen. B. Coppola, comandante provinciale della Guardia di Finanza, del dott. Catalano, assessore alla Sicurezza del Comune di Varese, della dott.ssa Santandrea, direttrice della Casa Circondariale di Varese, del dott. Accardo, comandante della Polizia Penitenziaria di Varese, e della dott.ssa Panaro, comandante della Polizia Penitenziaria di Busto Arsizio.

L’argomento all’ordine del giorno ha riguardato l’approvazione del “Piano provinciale degli interventi a seguito di manifestazioni di protesta e disordini negli Istituti Penitenziari di Varese e Busto Arsizio”.