“La mensa si racconta”, a Besnate un giorno per scoprire la mensa scolastica
L'iniziativa per i genitori, organizzata da amministrazione ed Euroristorazione
“La Mensa si Racconta” è un’iniziativa organizzata in collaborazione tra l’amministrazione comunale di Besnate e la società Euroristorazione, che si occupa della distribuzione dei pasti per la mensa scolastica della scuola primaria.
L’appuntamento è stato promosso dalla Commissione Mensa, è stato pensato per avvicinare le famiglie al mondo della ristorazione scolastica, offrendo la possibilità di assaggiare alcuni piatti del menù, conoscere le scelte nutrizionali e confrontarsi sull’importanza di un’alimentazione sana, il tutto in un clima conviviale e di condivisione.
«Siamo consapevoli – afferma il sindaco Giovanni Corbo – dell’attenzione che le famiglie hanno per l’alimentazione dei propri figli e per questo motivo abbiamo ritenuto che l’iniziativa “La Mensa si racconta” potesse un’occasione esperenziale per conoscere meglio e confrontarsi su un servizio tanto importante per i nostri bambini».
«Crediamo che la mensa non sia solo un servizio, ma anche uno strumento educativo – aggiunge l’assessora all’Istruzione Greta Tenconi – e che iniziative come questa rappresentino un’occasione preziosa per condividere con le famiglie l’importanza di un’alimentazione sana e consapevole».
