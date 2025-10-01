La settimana della Tre Valli: “Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese”

Il consigliere regionale Samuele Astuti: «Sono veramente molto felice di essere qui con voi. Queste gare sono accompagnate da una serie di iniziative importanti. La scorsa settimana eravamo insieme in Regione Lombardia, e ci sono state altre iniziative anche nelle settimane precedenti, perché queste attività ci accompagnano per tutto l’anno. C’è un grande lavoro dietro nel mantenere viva una macchina organizzativa veramente imponente. Ogni anno ricordiamo insieme l’importanza dello sport e di questo evento per l’immagine della provincia di Varese, tutti aspetti davvero fondamentali. Quest’anno, però, vorrei focalizzarmi su un altro aspetto, che il sindaco ha giustamente accennato, ossia la grande macchina organizzativa. Avete una squadra di professionisti e volontari che supportano un’iniziativa che, come qualcuno ha detto prima, può portare qualche disagio a qualcuno, ma io parlo con tante persone e posso dire che questa iniziativa è ormai riconosciuta come veramente importante non solo per le istituzioni, non solo per il mondo dello sport, ma per le nostre comunità. Un ringraziamento sentito da parte mia e dei miei colleghi, sono sicuro, per l’impegno, il lavoro, la grande professionalità, ma anche la grande umanità e il supporto che ci mettete. Quindi, ringrazio Renzo Oldani, ma, nel farlo, voglio ringraziare anche tutti i suoi collaboratori, i volontari e tutte le associazioni che, insieme a voi, si mettono a disposizione per questo bellissimo percorso. Grazie. Presidente, per organizzare eventi come questi, la vicinanza delle istituzioni è fondamentale».

Luigi Macchi di Bpm, partner storico della Tre Valli Varesina: «Sono io a dover ringraziare, perché è bello essere qui e poter essere partner del territorio, contribuendo a quanto è stato detto finora per rendere sempre più visibile e bello il territorio di Varese e della provincia. La mia area è composta da 300 persone che cercano di avere un orecchio attento al territorio, per comprendere le istanze e trasformarle in progetti concreti. È stato un anno difficile, che avrebbe potuto metterci in crisi, considerando l’offerta economica, ma siamo riusciti a rimanere fedeli a noi stessi, restando vicino alle esigenze del territorio. Come dicevo, 300 persone con un orecchio attento, ma siamo dei dilettanti rispetto a Renzo e alla Binda, che ogni anno, appena tolta l’ultima transenna di una gara, sono già pronti a organizzare la prossima. E questo grazie anche ai volontari: è un lavoro continuo, che merita davvero rispetto, e che rende questa gara una delle migliori del trittico. Ho il piacere di partecipare e conoscere le dinamiche delle altre gare, e ogni anno vedo che cercano di avvicinarsi allo standard di qualità raggiunto da Renzo, che continua a migliorare. Quest’anno, ancora una volta, è la qualità a trionfare. Abbiamo visto il miglioramento, non solo dai video, ma anche nell’attenzione alla sicurezza e a ogni dettaglio. Chiudo parlando del risultato ottimo della 3000-3500, un successo che vogliamo portare a 4000, perché anche io ogni giorno devo fare i conti con i budget, quindi dobbiamo puntare a quel traguardo. È un risultato notevole, soprattutto considerando che, su questa tipologia di gare, la tendenza è alla riduzione dei partecipanti. Concludo, quindi, con un grande grazie a Renzo, a Binda e viva la Tre Valli!».



Laura Rogora, presidente del Consiglio Comunale di Busto Arsizio, sede di partenza della Tre Valli: «Porto i saluti di tutta l’amministrazione, accompagnata dal presidente della commissione cultura e sport, Tallarida. Busto è da sempre vicina allo sport e crede nei suoi valori, non solo nel ciclismo. La nostra città vanta numerose società, alcune delle quali sono riconosciute a livello nazionale, come la nostra squadra di pallavolo e la Pro Patria, la squadra di calcio. Nel ciclismo crediamo fermamente, e io sono una grande appassionata. Per noi è diventata una bella consuetudine avere la partenza della Tre Valli, e ci crediamo davvero. Lo sport per noi è sinonimo di condivisione di valori, perché con lo sport si apprendono lezioni fondamentali per la vita: si impara a condividere, a sacrificarsi, a faticare e a socializzare. Lo sport è bellezza, come dimostrano le vostre organizzazioni, che includono anche eventi come quelli dei cavalli. Bellezza che si sposa con lo sport e la cultura, creando una cultura dello sport che è anche cultura in senso più ampio. Siamo davvero orgogliosi di essere ancora una volta sede di partenza della Tre Valli, in particolare per la manifestazione femminile, a cui ho avuto il piacere di dare una piccola mano. Vi invito tutti a essere sereni e tranquilli durante le gare. Ringrazio sin da ora gli organizzatori, gli sponsor, ma soprattutto i volontari, che sono quelli che, spesso, ricevono lamentele da tutti, ma che sono indispensabili per la riuscita dell’evento. Grazie ancora e vi aspettiamo a Busto per le due manifestazioni».

Massimo Parola, sindaco di Gavirate, ha spiegato come il suo comune è stato coinvolto nella manifestazione: «Abbiamo cercato di promuovere la Tre Valli attraverso eventi come quello che in passato è stato chiamato “Aspettando la Tre Valli”. Ho fatto un annuncio anche venerdì, durante il mercato storico nel nostro centro, per sensibilizzare la comunità. Abbiamo cercato di coinvolgere soprattutto gli adulti e gli appassionati, ma abbiamo messo molta enfasi anche sulla sensibilizzazione dei ragazzi. Posso annunciare che, come avevamo promesso, circa 150 bambini saranno presenti sulla salita del nostro “muro delle cinque piante”, provenienti dalle scuole materne e primarie. Questo per noi è un grandissimo successo, perché sono i ragazzi che possono avvicinarsi alla Tre Valli e, più in generale, allo sport. Voglio fare un ringraziamento particolare a tutte le forze dell’ordine coinvolte, in particolare alla Polizia Locale, che stanno facendo un grande sforzo di collaborazione. Grazie anche a Sergio, il nostro concittadino, che è sempre al nostro fianco».

Mauro Vitiello, presidente di Camera di Commercio di Varese: «È sempre un piacere condividere queste iniziative con la Binda e un onore poterli ringraziare per gli sforzi che da tanti anni dedicano alla promozione del nostro territorio. La Camera di Commercio, sotto la mia presidenza, non si limita a sostenerli, ma è un progetto che ha radici molto più lontane nel tempo. Ritengo che lo sport, come sottolineato anche dal sindaco, sia fondamentale nella promozione del nostro territorio. La Camera di Commercio ha un progetto che la Varese Sport Commission sta cercando di valorizzare in questi anni, con l’obiettivo di sviluppare, grazie anche alla Tre Valli, altri progetti ambiziosi. Siamo a disposizione per qualsiasi tipo di supporto che possiamo offrire, per far sì che questo evento continui a crescere e diventi sempre più emblematico, come giustamente sottolineato».

Stefano Malerba, assessore allo sport del Comune di Varese, chiude la conferenza: «Ringrazio le istituzioni perché questo è un lavoro fatto in team e significativo. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che il territorio riesce a fare, come istituzioni e come persone. Anche la nostra federazione ciclistica deve essere meno timida perché organizzare gli Europei a due giorni dalla Tre Valli è sintomo di poca attenzione. Chi fa i calendari dovrebbe prestare maggiore attenzione, anche per salvaguardare la salute dei corridori. »

