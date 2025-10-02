La solidarietà per Gaza e la Sumud Flotilla riempie la piazza di Varese. Stazioni bloccate a Saronno e Busto Arsizio

Ancora grande partecipazione dei varesini questa sera al presidio di solidarietà per Gaza e per gli equipaggi della Global Sumud Flotilla fermati dall’esercito israeliano. Piazza Montegrappa era piena di persone, che si sono poi aggregate spontaneamente in un corteo che è arrivato fino a piazza Biroldi.

Tante le persone che si sono alternate con interventi e appelli a non far cadere l’attenzione sul dramma che si sta consumando nella striscia di Gaza e sulle violazioni del Governo di Israele nei confronti della Flotilla che si stava recando a portare aiuti umanitari alla popolazione stremata dal conflitto.

Proteste, cortei e blocchi anche a Saronno e Busto Arsizio, dove i manifestanti hanno occupato le stazioni, arrivando anche sui binari per bloccare la circolazione ferroviaria per pochi minuti.

Una grande manifestazione ha attraversato nel tardo pomeriggio Milano, dove circa 20mila persone si sono date appuntamento in viale Abruzzi e hanno sfilato verso piazza Duomo.

Manifestazioni spontanee che anticipano i presidi e i cortei in programma domani, venerdì 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale di protesta.

A Varese il ritrovo è fissato per le 9,30 in piazza Montegrappa.