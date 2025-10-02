La solidarietà per Gaza e la Sumud Flotilla riempie la piazza di Varese. Stazioni bloccate a Saronno e Busto Arsizio
La manifestazione di questa sera ha anticipato il presidio e il corteo confermati per domani, venerdì 3 ottobre, con ritrovo alle 9,30 sempre in piazza Montegrappa
Ancora grande partecipazione dei varesini questa sera al presidio di solidarietà per Gaza e per gli equipaggi della Global Sumud Flotilla fermati dall’esercito israeliano. Piazza Montegrappa era piena di persone, che si sono poi aggregate spontaneamente in un corteo che è arrivato fino a piazza Biroldi.
Tante le persone che si sono alternate con interventi e appelli a non far cadere l’attenzione sul dramma che si sta consumando nella striscia di Gaza e sulle violazioni del Governo di Israele nei confronti della Flotilla che si stava recando a portare aiuti umanitari alla popolazione stremata dal conflitto.
Proteste, cortei e blocchi anche a Saronno e Busto Arsizio, dove i manifestanti hanno occupato le stazioni, arrivando anche sui binari per bloccare la circolazione ferroviaria per pochi minuti.
Una grande manifestazione ha attraversato nel tardo pomeriggio Milano, dove circa 20mila persone si sono date appuntamento in viale Abruzzi e hanno sfilato verso piazza Duomo.
Manifestazioni spontanee che anticipano i presidi e i cortei in programma domani, venerdì 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale di protesta.
A Varese il ritrovo è fissato per le 9,30 in piazza Montegrappa.
Braccio di ferro sullo sciopero generale: a Varese il corteo del 3 ottobre
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.