Inchiesta sullo spaccio di armi e droga, l’amministrazione di Malnate: “Riqualificheremo il quartiere Santa Rita”

Martedì 21 ottobre 2025 non è stata una data come le altre per Malnate e la sua comunità. La notizia degli arresti per traffici di stupefacenti e armi ha investito la città sollevando diversi argomenti che giocoforza coinvolgono le aree politiche e sociali. L’amministrazione comunale ha risposto con un comunicato, nel quale tratta più temi, dal lavoro delle forze dell’ordine alla visione futura di aree periferiche, come è quella di Santa Rita, o più comunemente “167”, ovvero il quartiere delle operazione della Polizia.

«In merito all’operazione delle Forze dell’Ordine contro lo spaccio di stupefacenti e la criminalità organizzata sul territorio – si legge nel comunicato – l’Amministrazione Comunale esprime il proprio profondo ringraziamento alle Forze dell’Ordine, alla Procura della Repubblica e a tutti gli organi investigativi che, con professionalità, coraggio e dedizione, hanno portato a termine l’importante operazione che ha condotto all’arresto di diversi soggetti coinvolti in attività di spaccio e traffico di droga nella zona boschiva del nostro territorio. Si tratta di un risultato significativo che conferma la determinazione dello Stato nel contrastare ogni forma di criminalità e di degrado sociale, e che restituisce fiducia e sicurezza alla nostra comunità. Fin dall’inizio del mandato, l’Amministrazione ha posto la collaborazione istituzionale con le Forze dell’Ordine e con la Prefettura al centro delle proprie azioni di governo. L’impegno condiviso nel contrasto allo spaccio e alla microcriminalità è costante, e continuerà attraverso il potenziamento del presidio del territorio, il sostegno alle attività investigative e il rafforzamento delle sinergie tra Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato».

Il discorso non può riguardare solo un fenomeno, ma necessita di riflessioni più approfondite: «Accanto a queste azioni di controllo e repressione – scrive il Municipio -, stiamo promuovendo momenti di aggregazione e partecipazione per giovani e adolescenti, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e di appartenenza al territorio (come i numerosi progetti attivati di educativa di strada). In questa direzione si inserisce anche il progetto “gruppo giovani” che ha il compito di dare voce alle nuove generazioni, contribuendo attivamente all’elaborazione di proposte e iniziative volte al contrasto del degrado e alla promozione di una cultura della legalità e del rispetto reciproco: l’anno scorso è stato proposto un comic show, quest’anno lo street food e stiamo programmando un incontro con Don Burgio. Allo stesso modo, l’Amministrazione intende avviare nei prossimi mesi un percorso di riqualificazione urbana e sociale del quartiere Santa Rita, area che necessita di una rinnovata attenzione e di interventi capaci di migliorare la qualità della vita e rafforzare il tessuto comunitario. L’obiettivo è quello di restituire dignità e vitalità a un quartiere importante della nostra città, favorendo la partecipazione dei residenti e la nascita di spazi condivisi dove i cittadini, e in particolare i più giovani, possano ritrovarsi e sentirsi parte di una collettività viva e accogliente».

«L’Amministrazione continuerà a lavorare con determinazione – conclude il comunicato – unendo fermezza nella legalità e attenzione al tessuto sociale, perché solo una comunità unita, consapevole e solidale può respingere definitivamente ogni forma di criminalità e costruire un futuro di sicurezza e dignità per tutti».