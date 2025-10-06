Varese News

Varese Laghi

Lavoro nero e irregolare: denunce e sanzioni dopo i controlli della Finanza di Luino

Scoperti 18 lavoratori fuori norma tra Luino, Lavena Ponte Tresa e Laveno: sei datori sanzionati e due denunciati. Multe fino a 279 mila euro

Generico 29 Sep 2025

Prosegue l’azione delle Fiamme gialle del Comando Provinciale di Varese contro il lavoro sommerso. I finanzieri della Compagnia di Luino, in una serie di controlli mirati nei settori della ristorazione, gelaterie, cibi da asporto e commercio ambulante, hanno scoperto nove lavoratori in nero e nove irregolari, con gravi violazioni contrattuali, previdenziali e fiscali. I controlli hanno interessato attività nei comuni a vocazione turistica di Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Lavena Ponte Tresa e Laveno Mombello.

Tra i casi più rilevanti, tre dipendenti sono risultati privi di regolare permesso di soggiorno: per i rappresentanti legali delle due imprese coinvolte è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per violazioni al Testo Unico sull’Immigrazione. In due aziende, inoltre, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese ha disposto la sospensione dell’attività, poiché oltre il 10% del personale era impiegato senza regolare contratto. In uno dei casi il provvedimento è stato successivamente revocato, dopo la regolarizzazione delle posizioni e il pagamento delle sanzioni.

L’attività investigativa ha portato anche alla luce ulteriori irregolarità: quattro datori di lavoro retribuivano i propri dipendenti con modalità non tracciabili, in contrasto con l’obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 che impone l’uso di strumenti bancari o finanziari.

Le sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro vanno da un minimo di 52 mila euro a un massimo di 279 mila euro. Le indagini puntano non solo a reprimere l’illegalità, ma anche a tutelare le imprese corrette e i lavoratori, spesso costretti ad accettare condizioni che li privano delle tutele previdenziali, assicurative e della sicurezza sul lavoro.

«Il lavoro nero – spiegano dalla Guardia di Finanza – produce effetti devastanti sul tessuto economico, altera la concorrenza e mette a rischio la dignità delle persone.»

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.