Le avventure di Nico insegnano l’emotività ai bambini

Attraverso parole e illustrazioni, Cristina Federici, che su Instagram ha creato @Le_Storie_di_Nico, trasforma la quotidianità in piccoli racconti capaci di insegnare valori ed emozioni. Da questa idea nasce Nico, un personaggio inventato che diventa protagonista delle storie. Un progetto nato a Cantello che parla ai bambini con dolcezza e intelligenza.

“È nato quasi per caso – racconta Cristina – dopo l’iscrizione di mio figlio alla scuola primaria lo scorso anno.” Da allora, quel personaggio è diventato la voce di storie che parlano di amicizia, emozioni e piccole scoperte.

I primi due volumi parlano di sfide quotidiane:

– “Nico non sa perdere”, in cui il protagonista scopre che saper accettare la sconfitta è una lezione di forza e pazienza.

– “Non mollare Nico! Leggere è un gioco”, dove la difficoltà di imparare a leggere diventa un’occasione per riscoprire la fiducia in sé stessi.

Non si limita a raccontare, riflette anche sul valore educativo delle narrazioni. “Le storie insegnano ai bambini a dare un nome alle emozioni, a capire cosa provano e a sentirsi meno soli,” – spiega Federici -.

Le sue storie nascono da dettagli quotidiani: un gesto, un colore, una frase ascoltata per strada. Sui social, Cristina è seguita da genitori, insegnanti, educatori e da chiunque cerchi un modo semplice per parlare di emozioni. Ogni racconto è accompagnato da illustrazioni (fatte con un programma di AI) che amplificano il senso delle parole, rendendole più accessibili.

E il futuro? “Sto lavorando a due nuove uscite. Una affronterà il tema del bullismo: un argomento difficile, ma necessario anche per i più piccoli.”

In un mondo digitale spesso rumoroso, Le Storie di Nico ricorda che la semplicità, quando è autentica, può ancora incantare.

Le sue illustrazioni e i racconti sono visibili su Instagram, nel profilo @Le_Storie_di_Nico.

Cristina Federici con Le Storie di Nico ha creato uno spazio in cui la fantasia si intreccia con l’educazione, dando voce a un’infanzia capace di ascoltare, immaginare e crescere.