Varese News

Bambini

Le avventure di Nico insegnano l’emotività ai bambini

Un progetto nato da Cristina Federici, una mamma di Cantello, che parla ai bambini con dolcezza e intelligenza

Generico 13 Oct 2025

Attraverso parole e illustrazioni, Cristina Federici, che su Instagram ha creato @Le_Storie_di_Nico, trasforma la quotidianità in piccoli racconti capaci di insegnare valori ed emozioni. Da questa idea nasce Nico, un personaggio inventato che diventa protagonista delle storie. Un progetto nato a Cantello che parla ai bambini con dolcezza e intelligenza.

“È nato quasi per caso – racconta Cristina – dopo l’iscrizione di mio figlio alla scuola primaria lo scorso anno.” Da allora, quel personaggio è diventato la voce di storie che parlano di amicizia, emozioni e piccole scoperte.
I primi due volumi parlano di sfide quotidiane:
– “Nico non sa perdere”, in cui il protagonista scopre che saper accettare la sconfitta è una lezione di forza e pazienza.
– “Non mollare Nico! Leggere è un gioco”, dove la difficoltà di imparare a leggere diventa un’occasione per riscoprire la fiducia in sé stessi.
Non si limita a raccontare, riflette anche sul valore educativo delle narrazioni. “Le storie insegnano ai bambini a dare un nome alle emozioni, a capire cosa provano e a sentirsi meno soli,” – spiega Federici -.

Le sue storie nascono da dettagli quotidiani: un gesto, un colore, una frase ascoltata per strada. Sui social, Cristina è seguita da genitori, insegnanti, educatori e da chiunque cerchi un modo semplice per parlare di emozioni. Ogni racconto è accompagnato da illustrazioni (fatte con un programma di AI) che amplificano il senso delle parole, rendendole più accessibili.
E il futuro? “Sto lavorando a due nuove uscite. Una affronterà il tema del bullismo: un argomento difficile, ma necessario anche per i più piccoli.”
In un mondo digitale spesso rumoroso, Le Storie di Nico ricorda che la semplicità, quando è autentica, può ancora incantare.
Le sue illustrazioni e i racconti sono visibili su Instagram, nel profilo @Le_Storie_di_Nico.

Cristina Federici con Le Storie di Nico ha creato uno spazio in cui la fantasia si intreccia con l’educazione, dando voce a un’infanzia capace di ascoltare, immaginare e crescere.

di
Pubblicato il 13 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.