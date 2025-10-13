Le avventure di Nico insegnano l’emotività ai bambini
Un progetto nato da Cristina Federici, una mamma di Cantello, che parla ai bambini con dolcezza e intelligenza
Attraverso parole e illustrazioni, Cristina Federici, che su Instagram ha creato @Le_Storie_di_Nico, trasforma la quotidianità in piccoli racconti capaci di insegnare valori ed emozioni. Da questa idea nasce Nico, un personaggio inventato che diventa protagonista delle storie. Un progetto nato a Cantello che parla ai bambini con dolcezza e intelligenza.
“È nato quasi per caso – racconta Cristina – dopo l’iscrizione di mio figlio alla scuola primaria lo scorso anno.” Da allora, quel personaggio è diventato la voce di storie che parlano di amicizia, emozioni e piccole scoperte.
I primi due volumi parlano di sfide quotidiane:
– “Nico non sa perdere”, in cui il protagonista scopre che saper accettare la sconfitta è una lezione di forza e pazienza.
– “Non mollare Nico! Leggere è un gioco”, dove la difficoltà di imparare a leggere diventa un’occasione per riscoprire la fiducia in sé stessi.
Non si limita a raccontare, riflette anche sul valore educativo delle narrazioni. “Le storie insegnano ai bambini a dare un nome alle emozioni, a capire cosa provano e a sentirsi meno soli,” – spiega Federici -.
Le sue storie nascono da dettagli quotidiani: un gesto, un colore, una frase ascoltata per strada. Sui social, Cristina è seguita da genitori, insegnanti, educatori e da chiunque cerchi un modo semplice per parlare di emozioni. Ogni racconto è accompagnato da illustrazioni (fatte con un programma di AI) che amplificano il senso delle parole, rendendole più accessibili.
E il futuro? “Sto lavorando a due nuove uscite. Una affronterà il tema del bullismo: un argomento difficile, ma necessario anche per i più piccoli.”
In un mondo digitale spesso rumoroso, Le Storie di Nico ricorda che la semplicità, quando è autentica, può ancora incantare.
Le sue illustrazioni e i racconti sono visibili su Instagram, nel profilo @Le_Storie_di_Nico.
Cristina Federici con Le Storie di Nico ha creato uno spazio in cui la fantasia si intreccia con l’educazione, dando voce a un’infanzia capace di ascoltare, immaginare e crescere.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.