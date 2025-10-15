L’impatto di Renfro, la trasferta di Reggio e l’Instant Replay nella nuova puntata di “Luci a Masnago”
Giovedì 16 alle ore 14 in diretta su Radio Materia la trasmissione dedicata alla Openjobmetis. Ospite del giorno Andrea Avigni, addetto di Legabasket all'utilizzo della "prova tv" sul campo. Per intervenire: 353-4848857
Ci sono tanti temi da sviluppare nella terza puntata di “Luci a Masnago”, la trasmissione che andrà in onda in diretta su Radio Materia (e successivamente sarà disponibile in podcast) giovedì 16 ottobre a partire dalle ore 14. I tre conduttori – Francesco Brezzi, Damiano Franzetti e Matteo Bettoni – ripercorreranno innanzitutto il derby perso dalla Openjobmetis con Milano e presenteranno la trasferta di domenica prossima a Reggio Emilia.
Ci sarà modo di parlare del momento difficile di Stefan Moody ma anche del rientro di Nate Renfro e di come cambierà l’assetto della squadra di Kastritis con in campo il pivot titolare. E ancora, ci sarà come di consueto un “compleanno biancorosso” da festeggiare e una storia di stretta attualità pescata nel mondo della pallacanestro.
Infine, per la rubrica “Gente di Masnago”, sarà ospite Andrea Avigni, ovvero l’addetto di Legabasket che si occupa di manovrare l’Instant Replay durante le partite della Openjobmetis. Andrea spiegherà meglio l’utilizzo di questo strumento (anche rispetto al VAR del calcio) e racconterà il suo rapporto con il palazzetto dello sport.
Insomma, un appuntamento da non perdere al quale tutti possono contribuire mandando un messaggio (scritto o vocale) via WhatsApp al numero di telefono di Radio Materia: 353-4848857.
Ascoltare Radio Materia è facile: lo si può fare attraverso la pagina ufficiale (CLICCANDO QUI) o utilizzando i siti che permettono di raggiungere più emittenti (come Radio Garden, che è gratuito: QUI).
Chi dovesse perdersi la diretta può recuperare cercando “Luci a Masnago” sulle principali piattaforme di podcast (la puntata sarà caricata nel pomeriggio): QUI la pagina di Spreaker ma ce ne sono di analoghe anche su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e altro ancora. Vi consigliamo di cliccare “mi piace” sulla vostra piattaforma per restare aggiornati sulle novità.
Infine, per prepararvi al meglio all’ascolto di “Luci a Masnago” vi suggeriamo di ascoltare anche l’altro podcast dedicato alla Openjobmetis, “Dal Parquet”, pubblicato ogni lunedì mattina e curato da Damiano Franzetti con la collaborazione di Roberto Conti. Qui sotto trovate l’ultima puntata, di lunedì scorso.
