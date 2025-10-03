Lo sciopero ferma la circolazione ferroviaria anche in Lombardia

La circolazione ferroviaria in Lombardia è segnata da difficoltà e disagi. Come annunciato, dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alle 21 di venerdì 3 ottobre, anche la circolazione ferroviaria dei treni Trenord sta subendo disagi a causa dello sciopero generale nazionale indetto per manifestare contro la situazione a Gaza.

Lo stop riguarda il servizio regionale, suburbano, aeroportuale e di lunga percorrenza, con ripercussioni pesanti sulla mobilità quotidiana di migliaia di viaggiatori.

Linee rosse su Trenord che avverte come la circolazione sta subendo ritardi, variazioni e cancellazioni diffuse. Già dalle prime ore del mattino si sono registrate criticità.

Saranno garantite solo le corse nelle due fasce di maggiore affluenza, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21, ma per il resto della giornata i collegamenti rischiano di essere fortemente compromessi.

(foto sopra d’archivio)