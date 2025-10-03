Lo sciopero ferma la circolazione ferroviaria anche in Lombardia
Linee rosse su Trenord che avverte come la circolazione sta subendo ritardi, variazioni e cancellazioni diffuse. Garatine le fasce di maggiore affluenza
La circolazione ferroviaria in Lombardia è segnata da difficoltà e disagi. Come annunciato, dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alle 21 di venerdì 3 ottobre, anche la circolazione ferroviaria dei treni Trenord sta subendo disagi a causa dello sciopero generale nazionale indetto per manifestare contro la situazione a Gaza.
Lo stop riguarda il servizio regionale, suburbano, aeroportuale e di lunga percorrenza, con ripercussioni pesanti sulla mobilità quotidiana di migliaia di viaggiatori.
Linee rosse su Trenord che avverte come la circolazione sta subendo ritardi, variazioni e cancellazioni diffuse. Già dalle prime ore del mattino si sono registrate criticità.
Saranno garantite solo le corse nelle due fasce di maggiore affluenza, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21, ma per il resto della giornata i collegamenti rischiano di essere fortemente compromessi.
(foto sopra d’archivio)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.